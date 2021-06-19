https://ria.ru/20210619/basseyn-1737699141.html
В Кузбассе мужчина утонул в городском бассейне
В Кузбассе мужчина утонул в городском бассейне - РИА Новости, 19.06.2021
В Кузбассе мужчина утонул в городском бассейне
Молодой человек утонул в городском бассейне "Металлург" в городе Белово Кемеровской области, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T15:30
2021-06-19T15:30
2021-06-19T15:30
следственный комитет россии (ск рф)
белово
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 19 июн - РИА Новости. Молодой человек утонул в городском бассейне "Металлург" в городе Белово Кемеровской области, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.Сообщение о том, что в Беловском городском бассейне "Металлург" утонул 27-летний посетитель поступило 19 июня. По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области начали доследственную проверку."Предварительно установлено, что мужчина, плавая в бассейне, внезапно ушел под воду. Очевидцы, которыми стали дети, позвали на помощь инструктора. Он вытащил посетителя из воды, вызвал "скорую помощь", до прибытия медиков, проводил реанимационные мероприятия. Однако спасти мужчину не удалось, в карете скорой помощи он скончался", - сообщает ведомство.Уточняется, что причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), белово, кемеровская область, происшествия
В Кузбассе мужчина утонул в городском бассейне
Молодой человек утонул в городском бассейне "Металлург" в городе Белово Кемеровской области
КЕМЕРОВО, 19 июн - РИА Новости.
Молодой человек утонул в городском бассейне "Металлург" в городе Белово Кемеровской области
, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК
по Кемеровской области.
Сообщение о том, что в Беловском городском бассейне "Металлург" утонул 27-летний посетитель поступило 19 июня. По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области начали доследственную проверку.
"Предварительно установлено, что мужчина, плавая в бассейне, внезапно ушел под воду. Очевидцы, которыми стали дети, позвали на помощь инструктора. Он вытащил посетителя из воды, вызвал "скорую помощь", до прибытия медиков, проводил реанимационные мероприятия. Однако спасти мужчину не удалось, в карете скорой помощи он скончался", - сообщает ведомство.
Уточняется, что причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.