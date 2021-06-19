https://ria.ru/20210619/basseyn-1737699141.html

В Кузбассе мужчина утонул в городском бассейне

В Кузбассе мужчина утонул в городском бассейне - РИА Новости, 19.06.2021

В Кузбассе мужчина утонул в городском бассейне

Молодой человек утонул в городском бассейне "Металлург" в городе Белово Кемеровской области, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T15:30

2021-06-19T15:30

2021-06-19T15:30

следственный комитет россии (ск рф)

белово

кемеровская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

КЕМЕРОВО, 19 июн - РИА Новости. Молодой человек утонул в городском бассейне "Металлург" в городе Белово Кемеровской области, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.Сообщение о том, что в Беловском городском бассейне "Металлург" утонул 27-летний посетитель поступило 19 июня. По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области начали доследственную проверку."Предварительно установлено, что мужчина, плавая в бассейне, внезапно ушел под воду. Очевидцы, которыми стали дети, позвали на помощь инструктора. Он вытащил посетителя из воды, вызвал "скорую помощь", до прибытия медиков, проводил реанимационные мероприятия. Однако спасти мужчину не удалось, в карете скорой помощи он скончался", - сообщает ведомство.Уточняется, что причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20210618/proverka-1737599558.html

белово

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), белово, кемеровская область, происшествия