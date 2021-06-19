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В Кузбассе мужчина утонул в городском бассейне
В Кузбассе мужчина утонул в городском бассейне - РИА Новости, 19.06.2021
В Кузбассе мужчина утонул в городском бассейне
Молодой человек утонул в городском бассейне "Металлург" в городе Белово Кемеровской области, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T15:30
2021-06-19T15:30
следственный комитет россии (ск рф)
белово
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 19 июн - РИА Новости. Молодой человек утонул в городском бассейне "Металлург" в городе Белово Кемеровской области, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.Сообщение о том, что в Беловском городском бассейне "Металлург" утонул 27-летний посетитель поступило 19 июня. По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области начали доследственную проверку."Предварительно установлено, что мужчина, плавая в бассейне, внезапно ушел под воду. Очевидцы, которыми стали дети, позвали на помощь инструктора. Он вытащил посетителя из воды, вызвал "скорую помощь", до прибытия медиков, проводил реанимационные мероприятия. Однако спасти мужчину не удалось, в карете скорой помощи он скончался", - сообщает ведомство.Уточняется, что причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
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белово
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следственный комитет россии (ск рф), белово, кемеровская область, происшествия
В Кузбассе мужчина утонул в городском бассейне
15:30 19.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Молодой человек утонул в городском бассейне "Металлург" в городе Белово Кемеровской области

Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 19 июн - РИА Новости. Молодой человек утонул в городском бассейне "Металлург" в городе Белово Кемеровской области, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Сообщение о том, что в Беловском городском бассейне "Металлург" утонул 27-летний посетитель поступило 19 июня. По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области начали доследственную проверку.
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"Предварительно установлено, что мужчина, плавая в бассейне, внезапно ушел под воду. Очевидцы, которыми стали дети, позвали на помощь инструктора. Он вытащил посетителя из воды, вызвал "скорую помощь", до прибытия медиков, проводил реанимационные мероприятия. Однако спасти мужчину не удалось, в карете скорой помощи он скончался", - сообщает ведомство.
Уточняется, что причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
 
Следственный комитет России (СК РФ)БеловоКемеровская областьПроисшествия
 
 
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