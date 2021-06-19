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Более 80 человек эвакуировали в Новосибирске из-за горящего барака
Более 80 человек эвакуировали в Новосибирске из-за горящего барака - РИА Новости, 19.06.2021
Более 80 человек эвакуировали в Новосибирске из-за горящего барака
Расселенный двухэтажный барак загорелся в ночь на воскресенье в Новосибирске, в связи с чем из соседних двух домов спасателям пришлось эвакуировать 81 человека, РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T23:36
2021-06-19T23:42
россия
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 19 июн – РИА Новости. Расселенный двухэтажный барак загорелся в ночь на воскресенье в Новосибирске, в связи с чем из соседних двух домов спасателям пришлось эвакуировать 81 человека, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.По данным главка, в 01.04 воскресенья (21.04 субботы мск) поступило сообщение о возгорании двухэтажного нежилого дома по улице Грибоедова. Через четыре минуты первые пожарные расчеты были на месте и установили, что открытым огнем горит крыша здания, пожар распространяется по всей площади дома, а кроме того существует угроза перехода огня на три соседних дома. Тушение осложняется порывами ветра, который разносит искры."Всего из ближайших двух жилых домов был эвакуирован 81 человек, из них 21 ребенок. Пострадавших и погибших на пожаре нет", - сообщил начальник управления пожаротушения ГУМЧС по Новосибирской области Дмитрий Ярцев.По его словам, на тушение пожара было подано пять стволов и в настоящее время угроза соседним домам ликвидирована. По близлежащим домам частного сектора пожарные расчеты проводят патрулирование.По уточненной информации горящий дом является расселенным. На ликвидацию пожара задействовано 72 человека и 20 единиц техники."В 02.20 (22.20 мск) пожарным расчетам удалось локализовать возгорание, а еще через 20 минут ликвидировать открытое горение на площади 336 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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россия, новосибирск, новосибирская область, происшествия
Более 80 человек эвакуировали в Новосибирске из-за горящего барака
23:36 19.06.2021 (обновлено: 23:42 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОгнетушитель
Огнетушитель - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Более 80 человек эвакуировали в Новосибирске из-за горящего барака

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НОВОСИБИРСК, 19 июн – РИА Новости. Расселенный двухэтажный барак загорелся в ночь на воскресенье в Новосибирске, в связи с чем из соседних двух домов спасателям пришлось эвакуировать 81 человека, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.
По данным главка, в 01.04 воскресенья (21.04 субботы мск) поступило сообщение о возгорании двухэтажного нежилого дома по улице Грибоедова. Через четыре минуты первые пожарные расчеты были на месте и установили, что открытым огнем горит крыша здания, пожар распространяется по всей площади дома, а кроме того существует угроза перехода огня на три соседних дома. Тушение осложняется порывами ветра, который разносит искры.
"Всего из ближайших двух жилых домов был эвакуирован 81 человек, из них 21 ребенок. Пострадавших и погибших на пожаре нет", - сообщил начальник управления пожаротушения ГУМЧС по Новосибирской области Дмитрий Ярцев.
По его словам, на тушение пожара было подано пять стволов и в настоящее время угроза соседним домам ликвидирована. По близлежащим домам частного сектора пожарные расчеты проводят патрулирование.
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По уточненной информации горящий дом является расселенным. На ликвидацию пожара задействовано 72 человека и 20 единиц техники.
"В 02.20 (22.20 мск) пожарным расчетам удалось локализовать возгорание, а еще через 20 минут ликвидировать открытое горение на площади 336 квадратных метров", - говорится в сообщении.
 
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