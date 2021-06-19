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Бастрыкину доложат о ДТП с автобусом в Краснодарском крае
Бастрыкину доложат о ДТП с автобусом в Краснодарском крае - РИА Новости, 19.06.2021
Бастрыкину доложат о ДТП с автобусом в Краснодарском крае
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему об обстоятельствах ДТП с автобусом в Краснодарском крае, где пострадали 14... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:07
2021-06-19T14:07
2021-06-19T14:07
россия
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
краснодарский край
славянск-на-кубани
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему об обстоятельствах ДТП с автобусом в Краснодарском крае, где пострадали 14 человек, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что на 20-м километре автодороги станция Петровская - Славянск-на-Кубани произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса ПАЗ, сообщением Чёрный Ерик - Славянск-на-Кубани. В автобусе находились 32 человека. Автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу. По данным ГУМВД, 14 человек были доставлены в медицинское учреждение для осмотра."Председатель СК РФ поручил ... доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, ходе и результатах проводимых проверочных мероприятий", - говорится в сообщении.
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россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, краснодарский край, славянск-на-кубани, происшествия
Бастрыкину доложат о ДТП с автобусом в Краснодарском крае
Бастрыкину доложат о ДТП с автобусом в Краснодарском крае, где пострадали 14 человек