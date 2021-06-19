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В Ингушетии четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой
В Ингушетии четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой - РИА Новости, 19.06.2021
В Ингушетии четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой
Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи в Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:00
2021-06-19T14:00
2021-06-19T14:00
сунженский район
происшествия
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НАЛЬЧИК, 19 июн – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи в Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ."В 12.07 мск в субботу поступило сообщение, что в городе Сунжа на пересечении улицы Губиной и дороги на авторынок столкнулись два автомобиля: "Лада Приора" и карета скорой медицинской помощи на базе "Газели". В результате ДТП пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу Сунженского района, детей среди них нет.Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
https://ria.ru/20210619/primore-1737671600.html
сунженский район
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сунженский район, происшествия
В Ингушетии четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой
В Ингушетии четыре человека пострадали в ДТП с участием легковушки и скорой помощи