https://ria.ru/20210619/avariya-1737685989.html

В Ингушетии четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой

В Ингушетии четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой - РИА Новости, 19.06.2021

В Ингушетии четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой

Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи в Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:00

2021-06-19T14:00

2021-06-19T14:00

сунженский район

происшествия

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НАЛЬЧИК, 19 июн – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи в Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ."В 12.07 мск в субботу поступило сообщение, что в городе Сунжа на пересечении улицы Губиной и дороги на авторынок столкнулись два автомобиля: "Лада Приора" и карета скорой медицинской помощи на базе "Газели". В результате ДТП пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу Сунженского района, детей среди них нет.Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

https://ria.ru/20210619/primore-1737671600.html

сунженский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сунженский район, происшествия