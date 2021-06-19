Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210619/avariya-1737669056.html
На Кубани рейсовый автобус опрокинулся в результате ДТП
На Кубани рейсовый автобус опрокинулся в результате ДТП - РИА Новости, 19.06.2021
На Кубани рейсовый автобус опрокинулся в результате ДТП
В Краснодарском крае столкнулись два автомобиля и рейсовый автобус, который в результате съехал в кювет и опрокинулся на крышу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T10:03
2021-06-19T11:09
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
славянск-на-кубани
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737671131_0:161:1280:881_1920x0_80_0_0_9a4a87ac3936114993b727d361d74c0a.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Краснодарском крае столкнулись два автомобиля и рейсовый автобус, который в результате съехал в кювет и опрокинулся на крышу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В автобусе находились 32 человека. По предварительным данным, пострадали не менее семи человек.Инцидент произошел на 20-м километре автодороги станция Петровская — Славянск-на-Кубани.На месте работают несколько десятков сотрудников МЧС.
https://ria.ru/20210619/poiski-1737661960.html
россия
краснодарский край
славянск-на-кубани
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737671131_83:125:1194:958_1920x0_80_0_0_ea882dd8c69b1f42f1e2f76f5b9e234a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, славянск-на-кубани, происшествия
На Кубани рейсовый автобус опрокинулся в результате ДТП
10:03 19.06.2021 (обновлено: 11:09 19.06.2021)
 
© Фото : МЧС РоссииНа месте ДТП с участием автобуса в Краснодарском крае
На месте ДТП с участием автобуса в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© Фото : МЧС России

Рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу в результате ДТП в Краснодарском крае

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Краснодарском крае столкнулись два автомобиля и рейсовый автобус, который в результате съехал в кювет и опрокинулся на крышу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В автобусе находились 32 человека. По предварительным данным, пострадали не менее семи человек.
Инцидент произошел на 20-м километре автодороги станция Петровская — Славянск-на-Кубани.
На месте работают несколько десятков сотрудников МЧС.
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
08:41
В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский крайСлавянск-на-КубаниПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:57Аксенов возглавил региональную группу ЕР по Крыму и Севастополю
16:55Собянин возглавил региональную группу ЕР по Москве
16:52Суббота в Москве стала самым жарким днем с начала лета
16:51Путин предложил выделить допсредства на структуры жизнеобеспечения
16:48Чилингаров возглавил список "Единой России" от Тувы
16:46Посольство России прокомментировало итоги президентских выборов в Иране
16:43"Единая Россия" утвердила проект предвыборной программы
16:40Кузнецова призвала увеличить размер материнского капитала
16:39Путин потребовал завершить пилотные инфраструктурные проекты к 2024 году
16:36Ахмадинежад рассказал, как Ирану следует решать проблемы с США
16:36В Краснодаре зарезали мужчину
16:28Путин призвал ЕР объясняться в случае невыполненных обещаний
16:27Ахмадинежад заявил, что возродить ядерную сделку практически невозможно
16:21Путин предупредил об особом спросе с ЕР
16:17Ахмадинежад прокомментировал результаты выборов президента в Иране
16:13Аксенов поручил в сжатые сроки восстановить подтопленные районы Крыма
16:12Косачев прокомментировал список лидеров "Единой России"
16:08Медведев заявил, что цель ЕР - сделать жизнь россиян лучше
16:08Шойгу прокомментировал включение в список лидеров ЕР на выборах
16:05Медведев: надо подумать над запретом продукции, не подлежащей переработке
Лента новостейМолния