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На Кубани рейсовый автобус опрокинулся в результате ДТП
На Кубани рейсовый автобус опрокинулся в результате ДТП - РИА Новости, 19.06.2021
На Кубани рейсовый автобус опрокинулся в результате ДТП
В Краснодарском крае столкнулись два автомобиля и рейсовый автобус, который в результате съехал в кювет и опрокинулся на крышу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T10:03
2021-06-19T10:03
2021-06-19T11:09
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краснодарский край
славянск-на-кубани
происшествия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Краснодарском крае столкнулись два автомобиля и рейсовый автобус, который в результате съехал в кювет и опрокинулся на крышу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В автобусе находились 32 человека. По предварительным данным, пострадали не менее семи человек.Инцидент произошел на 20-м километре автодороги станция Петровская — Славянск-на-Кубани.На месте работают несколько десятков сотрудников МЧС.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, славянск-на-кубани, происшествия
На Кубани рейсовый автобус опрокинулся в результате ДТП
10:03 19.06.2021 (обновлено: 11:09 19.06.2021)
Рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу в результате ДТП в Краснодарском крае