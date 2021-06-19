https://ria.ru/20210619/avariya-1737669056.html

На Кубани рейсовый автобус опрокинулся в результате ДТП

На Кубани рейсовый автобус опрокинулся в результате ДТП - РИА Новости, 19.06.2021

На Кубани рейсовый автобус опрокинулся в результате ДТП

В Краснодарском крае столкнулись два автомобиля и рейсовый автобус, который в результате съехал в кювет и опрокинулся на крышу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T10:03

2021-06-19T10:03

2021-06-19T11:09

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

славянск-на-кубани

происшествия

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Краснодарском крае столкнулись два автомобиля и рейсовый автобус, который в результате съехал в кювет и опрокинулся на крышу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В автобусе находились 32 человека. По предварительным данным, пострадали не менее семи человек.Инцидент произошел на 20-м километре автодороги станция Петровская — Славянск-на-Кубани.На месте работают несколько десятков сотрудников МЧС.

https://ria.ru/20210619/poiski-1737661960.html

россия

краснодарский край

славянск-на-кубани

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2021

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, славянск-на-кубани, происшествия