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Несколько человек погибли при жесткой посадке самолета в Кузбассе
Несколько человек погибли при жесткой посадке самолета в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2021
Несколько человек погибли при жесткой посадке самолета в Кузбассе
Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T08:02
2021-06-19T08:02
2021-06-19T11:47
кемеровская область
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области.В результате случившегося погибли не менее четырех человек. Представитель экстренных служб ранее сообщил РИА Новости, что число жертв может доходить до семи. Причиной крушения, по информации Западно-сибирской транспортной прокуратуры, стал отказ одного из двигателей, в результате чего при заходе на посадку самолет зацепил деревья.Инцидент произошел в районе села Журавлево в Промышленновском районе.
https://ria.ru/20210619/samolet-1737660070.html
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Кадры с места крушения самолета на Кузбассе
При крушении самолета в Кемеровской области погибли два инструктора-парашютиста и два пилота, сообщил РИА Новости врач центра медицины катастроф.
2021-06-19T08:02
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