https://ria.ru/20210619/avariya-1737659519.html

Несколько человек погибли при жесткой посадке самолета в Кузбассе

Несколько человек погибли при жесткой посадке самолета в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2021

Несколько человек погибли при жесткой посадке самолета в Кузбассе

Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T08:02

2021-06-19T08:02

2021-06-19T11:47

кемеровская область

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области.В результате случившегося погибли не менее четырех человек. Представитель экстренных служб ранее сообщил РИА Новости, что число жертв может доходить до семи. Причиной крушения, по информации Западно-сибирской транспортной прокуратуры, стал отказ одного из двигателей, в результате чего при заходе на посадку самолет зацепил деревья.Инцидент произошел в районе села Журавлево в Промышленновском районе.

https://ria.ru/20210619/samolet-1737660070.html

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кемеровская область

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2021

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Кадры с места крушения самолета на Кузбассе При крушении самолета в Кемеровской области погибли два инструктора-парашютиста и два пилота, сообщил РИА Новости врач центра медицины катастроф. 2021-06-19T08:02 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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кемеровская область