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Несколько человек погибли при жесткой посадке самолета в Кузбассе
Несколько человек погибли при жесткой посадке самолета в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2021
Несколько человек погибли при жесткой посадке самолета в Кузбассе
Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T08:02
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кемеровская область
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области.В результате случившегося погибли не менее четырех человек. Представитель экстренных служб ранее сообщил РИА Новости, что число жертв может доходить до семи. Причиной крушения, по информации Западно-сибирской транспортной прокуратуры, стал отказ одного из двигателей, в результате чего при заходе на посадку самолет зацепил деревья.Инцидент произошел в районе села Журавлево в Промышленновском районе.
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Кадры с места крушения самолета на Кузбассе
При крушении самолета в Кемеровской области погибли два инструктора-парашютиста и два пилота, сообщил РИА Новости врач центра медицины катастроф.
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кемеровская область

Несколько человек погибли при жесткой посадке самолета в Кузбассе

08:02 19.06.2021 (обновлено: 11:47 19.06.2021)
 
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области.
В результате случившегося погибли не менее четырех человек. Представитель экстренных служб ранее сообщил РИА Новости, что число жертв может доходить до семи.
Самолет L-410 - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
08:13
Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
Причиной крушения, по информации Западно-сибирской транспортной прокуратуры, стал отказ одного из двигателей, в результате чего при заходе на посадку самолет зацепил деревья.
Инцидент произошел в районе села Журавлево в Промышленновском районе.
Кадры с места крушения самолета на Кузбассе - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
09:01
Стали известны подробности о погибших при крушении самолета в Кузбассе
 
Кемеровская область
 
 
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