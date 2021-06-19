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Астероид размером в две статуи Свободы приближается к Земле
Астероид размером в две статуи Свободы приближается к Земле - РИА Новости, 19.06.2021
Астероид размером в две статуи Свободы приближается к Земле
Астероид, именуемый 441987 (2010 NY65), максимально близко приблизится к Земле 25 июня, об этом пишет газета Daily Express со ссылкой на NASA. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T23:48
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Астероид, именуемый 441987 (2010 NY65), максимально близко приблизится к Земле 25 июня, об этом пишет газета Daily Express со ссылкой на NASA.Длина космического тела составляет 187 метров, что, как указано в материале, в два раза превышает размеры нью-йоркской статуи Свободы. 441987 движется со скоростью 13,4 километра в секунду. Достигнув ближайшей к Земле точки, астероид будет удален от Земли на расстояние, более чем в 15 раз превышающее расстояние от Земли до Луны. Несмотря на это, он все еще находится достаточно близко, чтобы считаться объектом, сближающимся с планетойАстероиды — относительно небольшие небесные тела Солнечной системы, которые движутся по орбите вокруг главной звезды. У них, в отличие от планет, неправильная форма и нет атмосферы, но могут быть спутники.
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наса, земля, луна, космос - риа наука, в мире
Астероид размером в две статуи Свободы приближается к Земле
23:48 19.06.2021
 
© Depositphotos / meteorАстероид приближается к Земле
Астероид приближается к Земле - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© Depositphotos / meteor

Астероид 441987 (2010 NY65) максимально приблизится к Земле 25 июня

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Астероид, именуемый 441987 (2010 NY65), максимально близко приблизится к Земле 25 июня, об этом пишет газета Daily Express со ссылкой на NASA.
Длина космического тела составляет 187 метров, что, как указано в материале, в два раза превышает размеры нью-йоркской статуи Свободы. 441987 движется со скоростью 13,4 километра в секунду.
Достигнув ближайшей к Земле точки, астероид будет удален от Земли на расстояние, более чем в 15 раз превышающее расстояние от Земли до Луны. Несмотря на это, он все еще находится достаточно близко, чтобы считаться объектом, сближающимся с планетой
Астероиды — относительно небольшие небесные тела Солнечной системы, которые движутся по орбите вокруг главной звезды. У них, в отличие от планет, неправильная форма и нет атмосферы, но могут быть спутники.
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