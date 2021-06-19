https://ria.ru/20210619/asteroid-1737737766.html
Астероид размером в две статуи Свободы приближается к Земле
Астероид размером в две статуи Свободы приближается к Земле - РИА Новости, 19.06.2021
Астероид размером в две статуи Свободы приближается к Земле
Астероид, именуемый 441987 (2010 NY65), максимально близко приблизится к Земле 25 июня, об этом пишет газета Daily Express со ссылкой на NASA. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T23:48
2021-06-19T23:48
2021-06-19T23:48
наса
земля
луна
космос - риа наука
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585459906_0:250:3071:1977_1920x0_80_0_0_056840244b429dda1ae8233a4c274c49.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Астероид, именуемый 441987 (2010 NY65), максимально близко приблизится к Земле 25 июня, об этом пишет газета Daily Express со ссылкой на NASA.Длина космического тела составляет 187 метров, что, как указано в материале, в два раза превышает размеры нью-йоркской статуи Свободы. 441987 движется со скоростью 13,4 километра в секунду. Достигнув ближайшей к Земле точки, астероид будет удален от Земли на расстояние, более чем в 15 раз превышающее расстояние от Земли до Луны. Несмотря на это, он все еще находится достаточно близко, чтобы считаться объектом, сближающимся с планетойАстероиды — относительно небольшие небесные тела Солнечной системы, которые движутся по орбите вокруг главной звезды. У них, в отличие от планет, неправильная форма и нет атмосферы, но могут быть спутники.
https://ria.ru/20210514/asteroid-1732232512.html
земля
луна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585459906_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_845291b4c0fa4a104e94612d23c96537.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наса, земля, луна, космос - риа наука, в мире
Астероид размером в две статуи Свободы приближается к Земле
Астероид 441987 (2010 NY65) максимально приблизится к Земле 25 июня