https://ria.ru/20210619/asteroid-1737737766.html

Астероид размером в две статуи Свободы приближается к Земле

Астероид размером в две статуи Свободы приближается к Земле - РИА Новости, 19.06.2021

Астероид размером в две статуи Свободы приближается к Земле

Астероид, именуемый 441987 (2010 NY65), максимально близко приблизится к Земле 25 июня, об этом пишет газета Daily Express со ссылкой на NASA. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T23:48

2021-06-19T23:48

2021-06-19T23:48

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Астероид, именуемый 441987 (2010 NY65), максимально близко приблизится к Земле 25 июня, об этом пишет газета Daily Express со ссылкой на NASA.Длина космического тела составляет 187 метров, что, как указано в материале, в два раза превышает размеры нью-йоркской статуи Свободы. 441987 движется со скоростью 13,4 километра в секунду. Достигнув ближайшей к Земле точки, астероид будет удален от Земли на расстояние, более чем в 15 раз превышающее расстояние от Земли до Луны. Несмотря на это, он все еще находится достаточно близко, чтобы считаться объектом, сближающимся с планетойАстероиды — относительно небольшие небесные тела Солнечной системы, которые движутся по орбите вокруг главной звезды. У них, в отличие от планет, неправильная форма и нет атмосферы, но могут быть спутники.

https://ria.ru/20210514/asteroid-1732232512.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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