https://ria.ru/20210619/artefakty-1737670441.html

Московские археологи нашли артефакты XVI столетия

Московские археологи нашли артефакты XVI столетия - РИА Новости, 19.06.2021

Московские археологи нашли артефакты XVI столетия

Столичные археологи обнаружили восемь артефактов XVI столетия на территории Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде, говорится... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T10:29

2021-06-19T10:29

2021-06-19T10:29

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Столичные археологи обнаружили восемь артефактов XVI столетия на территории Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде, говорится на сайте мэра Москвы."Такие артефакты представляют собой большую ценность для изучения быта москвичей того времени. Сейчас археологи обнаружили шесть глиняных игрушек. Это всадники и коники, а также свистулька в виде птички", - приводятся на сайте слова главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова.Подчеркивается, что помимо игрушек был найден обломок чернолощеного кумгана - сосуда для умывания и мытья рук, характерного для Азии."Также во время археологических исследований специалисты обнаружили фрагмент белокаменного надгробия с орнаментом и граффити - буквами, выцарапанными на поверхности камня. Специалисты предполагают, что его использовали при строительстве, например, фундамента дома", - говорится в сообщении.Добавляется, что археологи тщательно изучат найденные артефакты, отреставрируют их, а затем передадут в музейные фонды.

https://ria.ru/20210615/khram-1737051649.html

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