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Московские археологи нашли артефакты XVI столетия
Московские археологи нашли артефакты XVI столетия - РИА Новости, 19.06.2021
Московские археологи нашли артефакты XVI столетия
Столичные археологи обнаружили восемь артефактов XVI столетия на территории Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде, говорится... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T10:29
2021-06-19T10:29
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Столичные археологи обнаружили восемь артефактов XVI столетия на территории Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде, говорится на сайте мэра Москвы."Такие артефакты представляют собой большую ценность для изучения быта москвичей того времени. Сейчас археологи обнаружили шесть глиняных игрушек. Это всадники и коники, а также свистулька в виде птички", - приводятся на сайте слова главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова.Подчеркивается, что помимо игрушек был найден обломок чернолощеного кумгана - сосуда для умывания и мытья рук, характерного для Азии."Также во время археологических исследований специалисты обнаружили фрагмент белокаменного надгробия с орнаментом и граффити - буквами, выцарапанными на поверхности камня. Специалисты предполагают, что его использовали при строительстве, например, фундамента дома", - говорится в сообщении.Добавляется, что археологи тщательно изучат найденные артефакты, отреставрируют их, а затем передадут в музейные фонды.
https://ria.ru/20210615/khram-1737051649.html
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москва, азия
Московские археологи нашли артефакты XVI столетия
10:29 19.06.2021
 
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства МосквыИгрушки, найденные на территории Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде
Игрушки, найденные на территории Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Московские археологи нашли восемь артефактов XVI столетия

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Столичные археологи обнаружили восемь артефактов XVI столетия на территории Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде, говорится на сайте мэра Москвы.
"Такие артефакты представляют собой большую ценность для изучения быта москвичей того времени. Сейчас археологи обнаружили шесть глиняных игрушек. Это всадники и коники, а также свистулька в виде птички", - приводятся на сайте слова главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
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Подчеркивается, что помимо игрушек был найден обломок чернолощеного кумгана - сосуда для умывания и мытья рук, характерного для Азии.
"Также во время археологических исследований специалисты обнаружили фрагмент белокаменного надгробия с орнаментом и граффити - буквами, выцарапанными на поверхности камня. Специалисты предполагают, что его использовали при строительстве, например, фундамента дома", - говорится в сообщении.
Добавляется, что археологи тщательно изучат найденные артефакты, отреставрируют их, а затем передадут в музейные фонды.
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