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Под Пензой арестовали обвиняемого в убийстве школьницы
Под Пензой арестовали обвиняемого в убийстве школьницы - РИА Новости, 19.06.2021
Под Пензой арестовали обвиняемого в убийстве школьницы
Суд арестовал до 18 августа 17-летнего подростка в поселке Мокшан Пензенской области, задержанного по делу об убийстве 15-летней школьницы, сообщили РИА Новости РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T20:44
2021-06-19T20:44
следственный комитет россии (ск рф)
пензенская область
происшествия
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САРАТОВ, 19 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд арестовал до 18 августа 17-летнего подростка в поселке Мокшан Пензенской области, задержанного по делу об убийстве 15-летней школьницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.Ранее в прокуратуре области сообщили РИА Новости, что 17-летний учащийся профессионального колледжа задержан в Мокшане по подозрению в убийстве 15-летней восьмиклассницы. Предварительно установлено, что после прогулки компании молодых людей в четверг подозреваемый пошел провожать девочку домой, но по пути между ними возник конфликт, и молодой человек нанес ей смертельные травмы. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, по предварительным данным, парень, провожая девочку домой, хотел ее поцеловать и получил отказ, после чего он расправился с ней."Задержанному предъявлено обвинение в совершении убийства. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 18 августа", - сказала собеседница агентства. Фигуранту грозит до 10 лет заключения.Как сообщило областное управление СК РФ, в течение первых суток расследования проведены допросы задержанного, свидетелей, очная ставка, назначены судебные экспертизы."В настоящее время следователи продолжают выполнять комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Также следствием будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводивших работу с подростком и его семьей", - говорится в сообщении.Ранее в главке МВД по области сообщили, что молодой человек состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и характеризуется отрицательно.
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пензенская область
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следственный комитет россии (ск рф), пензенская область, происшествия
Под Пензой арестовали обвиняемого в убийстве школьницы
20:44 19.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

В Пензенской области арестовали обвиняемого в убийстве школьницы

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 19 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд арестовал до 18 августа 17-летнего подростка в поселке Мокшан Пензенской области, задержанного по делу об убийстве 15-летней школьницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Ранее в прокуратуре области сообщили РИА Новости, что 17-летний учащийся профессионального колледжа задержан в Мокшане по подозрению в убийстве 15-летней восьмиклассницы. Предварительно установлено, что после прогулки компании молодых людей в четверг подозреваемый пошел провожать девочку домой, но по пути между ними возник конфликт, и молодой человек нанес ей смертельные травмы. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, по предварительным данным, парень, провожая девочку домой, хотел ее поцеловать и получил отказ, после чего он расправился с ней.
"Задержанному предъявлено обвинение в совершении убийства. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 18 августа", - сказала собеседница агентства. Фигуранту грозит до 10 лет заключения.
Как сообщило областное управление СК РФ, в течение первых суток расследования проведены допросы задержанного, свидетелей, очная ставка, назначены судебные экспертизы.
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"В настоящее время следователи продолжают выполнять комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Также следствием будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводивших работу с подростком и его семьей", - говорится в сообщении.
Ранее в главке МВД по области сообщили, что молодой человек состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и характеризуется отрицательно.
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