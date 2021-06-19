https://ria.ru/20210619/arest-1737727866.html

Под Пензой арестовали обвиняемого в убийстве школьницы

Под Пензой арестовали обвиняемого в убийстве школьницы - РИА Новости, 19.06.2021

Под Пензой арестовали обвиняемого в убийстве школьницы

Суд арестовал до 18 августа 17-летнего подростка в поселке Мокшан Пензенской области, задержанного по делу об убийстве 15-летней школьницы, сообщили РИА Новости РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T20:44

2021-06-19T20:44

2021-06-19T20:44

следственный комитет россии (ск рф)

пензенская область

происшествия

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САРАТОВ, 19 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд арестовал до 18 августа 17-летнего подростка в поселке Мокшан Пензенской области, задержанного по делу об убийстве 15-летней школьницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.Ранее в прокуратуре области сообщили РИА Новости, что 17-летний учащийся профессионального колледжа задержан в Мокшане по подозрению в убийстве 15-летней восьмиклассницы. Предварительно установлено, что после прогулки компании молодых людей в четверг подозреваемый пошел провожать девочку домой, но по пути между ними возник конфликт, и молодой человек нанес ей смертельные травмы. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, по предварительным данным, парень, провожая девочку домой, хотел ее поцеловать и получил отказ, после чего он расправился с ней."Задержанному предъявлено обвинение в совершении убийства. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 18 августа", - сказала собеседница агентства. Фигуранту грозит до 10 лет заключения.Как сообщило областное управление СК РФ, в течение первых суток расследования проведены допросы задержанного, свидетелей, очная ставка, назначены судебные экспертизы."В настоящее время следователи продолжают выполнять комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Также следствием будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводивших работу с подростком и его семьей", - говорится в сообщении.Ранее в главке МВД по области сообщили, что молодой человек состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и характеризуется отрицательно.

https://ria.ru/20210617/fotograf-1737436264.html

https://ria.ru/20210616/arest-1737276797.html

пензенская область

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), пензенская область, происшествия