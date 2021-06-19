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Умер актер из фильма "Семнадцать мгновений весны"

Умер актер из фильма "Семнадцать мгновений весны" - РИА Новости, 19.06.2021

Умер актер из фильма "Семнадцать мгновений весны"

Актер и художник-постановщик Феликс Ростоцкий умер на 73 году жизни. Об этом сообщили на странице Фонда Ростоцких в Facebook. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T16:01

2021-06-19T16:01

2021-06-19T16:22

культура

культура

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Актер и художник-постановщик Феликс Ростоцкий умер на 73 году жизни. Об этом сообщили на странице Фонда Ростоцких в Facebook.Причина смерти пока не известна.Феликс Ростоцкий родился 4 ноября 1948 года. В качестве художника-постановщика работал над лентами "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Кольца Альманзора" (1977),"Признать виновным" (1983), "Внимание! Всем постам..." (1985), "Признать виновным" (1983), "Идеальное преступление" (1989), "Сматывай удочки" (2004), "Примадонна" (2005) и другими. В "Семнадцати мгновений весны" зритель видит руки именно Ростоцкого, когда Штирлиц раскладывает на столе спички.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура