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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Умер актер из фильма "Семнадцать мгновений весны"
Умер актер из фильма "Семнадцать мгновений весны" - РИА Новости, 19.06.2021
Умер актер из фильма "Семнадцать мгновений весны"
Актер и художник-постановщик Феликс Ростоцкий умер на 73 году жизни. Об этом сообщили на странице Фонда Ростоцких в Facebook. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T16:01
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культура
культура
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Актер и художник-постановщик Феликс Ростоцкий умер на 73 году жизни. Об этом сообщили на странице Фонда Ростоцких в Facebook.Причина смерти пока не известна.Феликс Ростоцкий родился 4 ноября 1948 года. В качестве художника-постановщика работал над лентами "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Кольца Альманзора" (1977),"Признать виновным" (1983), "Внимание! Всем постам..." (1985), "Признать виновным" (1983), "Идеальное преступление" (1989), "Сматывай удочки" (2004), "Примадонна" (2005) и другими. В "Семнадцати мгновений весны" зритель видит руки именно Ростоцкого, когда Штирлиц раскладывает на столе спички.
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культура
Умер актер из фильма "Семнадцать мгновений весны"
16:01 19.06.2021 (обновлено: 16:22 19.06.2021)
 
© Фото : Фонд Ростоцких "А зори здесь тихие"Феликс Ростоцкий
Феликс Ростоцкий - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© Фото : Фонд Ростоцких "А зори здесь тихие"

Умер актер и художник-постановщик фильма "Семнадцать мгновений весны" Феликс Ростоцкий

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Актер и художник-постановщик Феликс Ростоцкий умер на 73 году жизни. Об этом сообщили на странице Фонда Ростоцких в Facebook.
Причина смерти пока не известна.
Феликс Ростоцкий родился 4 ноября 1948 года. В качестве художника-постановщика работал над лентами "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Кольца Альманзора" (1977),"Признать виновным" (1983), "Внимание! Всем постам..." (1985), "Признать виновным" (1983), "Идеальное преступление" (1989), "Сматывай удочки" (2004), "Примадонна" (2005) и другими.
В "Семнадцати мгновений весны" зритель видит руки именно Ростоцкого, когда Штирлиц раскладывает на столе спички.
© Киностудия им. М. Горького (1973)Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"
Кадр из фильма Семнадцать мгновений весны
© Киностудия им. М. Горького (1973)
Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"
 
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