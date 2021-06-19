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Зеленский заявил об усилении ВСУ в 572 раза
Зеленский заявил об усилении ВСУ в 572 раза - РИА Новости, 19.06.2021
Зеленский заявил об усилении ВСУ в 572 раза
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ усилились в 572 раза после того, как их ряды пополнились таким же числом новобранцев. Об этом написал в... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:32
2021-06-19T15:43
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ усилились в 572 раза после того, как их ряды пополнились таким же числом новобранцев. Об этом написал в своем Telegram-канале.Таким образом украинский лидер поздравил выпускников Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с получением их первого офицерского звания.Конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года, но весной напряженность усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ. По данным ООН, за семь лет погибли около 13 тысяч человек. Москва не раз заявляла, что заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. При этом в Кремле отвергают обвинения Киева в причастности к конфликту.
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ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, в мире
Зеленский заявил об усилении ВСУ в 572 раза
14:32 19.06.2021 (обновлено: 15:43 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении ВСУ в 572 раза

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ усилились в 572 раза после того, как их ряды пополнились таким же числом новобранцев. Об этом написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня Вооруженные силы Украины стали сильнее. Сильнее минимум в 572 раза. Ведь их ряды пополнили 572 молодых офицера! 572 образованных, хорошо подготовленных, умных и отважных патриота Украины", — написал он.

Таким образом украинский лидер поздравил выпускников Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с получением их первого офицерского звания.
Конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года, но весной напряженность усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ. По данным ООН, за семь лет погибли около 13 тысяч человек. Москва не раз заявляла, что заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. При этом в Кремле отвергают обвинения Киева в причастности к конфликту.
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