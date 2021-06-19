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Зеленский заявил об усилении ВСУ в 572 раза
Зеленский заявил об усилении ВСУ в 572 раза - РИА Новости, 19.06.2021
Зеленский заявил об усилении ВСУ в 572 раза
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ усилились в 572 раза после того, как их ряды пополнились таким же числом новобранцев. Об этом написал в... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:32
2021-06-19T14:32
2021-06-19T15:43
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ усилились в 572 раза после того, как их ряды пополнились таким же числом новобранцев. Об этом написал в своем Telegram-канале.Таким образом украинский лидер поздравил выпускников Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с получением их первого офицерского звания.Конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года, но весной напряженность усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ. По данным ООН, за семь лет погибли около 13 тысяч человек. Москва не раз заявляла, что заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. При этом в Кремле отвергают обвинения Киева в причастности к конфликту.
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ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, в мире
Зеленский заявил об усилении ВСУ в 572 раза
14:32 19.06.2021 (обновлено: 15:43 19.06.2021)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении ВСУ в 572 раза