https://ria.ru/20210619/572-1737690441.html

Зеленский заявил об усилении ВСУ в 572 раза

Зеленский заявил об усилении ВСУ в 572 раза - РИА Новости, 19.06.2021

Зеленский заявил об усилении ВСУ в 572 раза

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ усилились в 572 раза после того, как их ряды пополнились таким же числом новобранцев. Об этом написал в... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:32

2021-06-19T14:32

2021-06-19T15:43

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ усилились в 572 раза после того, как их ряды пополнились таким же числом новобранцев. Об этом написал в своем Telegram-канале.Таким образом украинский лидер поздравил выпускников Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с получением их первого офицерского звания.Конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года, но весной напряженность усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ. По данным ООН, за семь лет погибли около 13 тысяч человек. Москва не раз заявляла, что заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. При этом в Кремле отвергают обвинения Киева в причастности к конфликту.

https://ria.ru/20210610/ukraina-1736362638.html

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ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, в мире