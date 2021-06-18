https://ria.ru/20210618/zolotodobytchiki-1737539377.html
В Приамурье ужесточат контроль за соблюдением норм золотодобытчиками
В Приамурье ужесточат контроль за соблюдением норм золотодобытчиками - РИА Новости, 18.06.2021
В Приамурье ужесточат контроль за соблюдением норм золотодобытчиками
Контроль за нарушением экологических норм при добыче золота будет ужесточен для действующих предприятий в Амурской области, также регион направил обращение о... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:02
2021-06-18T12:02
2021-06-18T12:02
василий орлов (губернатор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
амурская область
селемджинский район
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июн – РИА Новости. Контроль за нарушением экологических норм при добыче золота будет ужесточен для действующих предприятий в Амурской области, также регион направил обращение о внесении соответствующих изменений в федеральное законодательство, сообщил в Telegram-канале губернатор Амурской области Василий Орлов.Тема золотодобычи и нарушение экологических норм стала одной из главных при работе Орлова на севере Приамурья, в Селемджинском районе он побывал на участках добычи драгметалла."Ситуация, которая складывается сейчас, меня абсолютно не устраивает. Выдача лицензий компаниям с уставным капиталом в 20 тысяч рублей, которые потом исчезают, ничего не рекультивировав, бросив опасные сооружения – недопустима. Мы уже направили обращение о внесении соответствующих изменений в законодательство", - сообщил Орлов.Он подчеркнул, что нужно жестко реагировать на безответственность добывающих компаний, "заставить золотодобытчиков навести порядок". "Для действующих предприятий мы будем ужесточать контроль. Это отрасль рентабельна, поэтому компании, безусловно, имеют возможности нормализовать работу и не нарушать экологию", - сообщил губернатор.Орлов провел в Селемджинском районе совещание по вопросам деятельности золотодобытчиков.Правительство области сообщает, что с начала 2021 года Приамурское межрегиональное управление Роспотребнадзора провело 74 внеплановые проверки золотодобывающих предприятий, выявлено 68 нарушений. Также с начала года проведено четыре рейда, по их результатам возбуждено три административных дела, вынесено 73 протокола."Общая сумма наложенных штрафов золотодобытчикам составила 3,6 миллиона рублей", - уточняет правительство Приамурья.
https://ria.ru/20210617/aviaperevozki-1737396078.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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василий орлов (губернатор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), амурская область, селемджинский район, общество
В Приамурье ужесточат контроль за соблюдением норм золотодобытчиками
В Приамурье ужесточат контроль за нарушением экологических норм золотодобытчиками
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июн – РИА Новости.
Контроль за нарушением экологических норм при добыче золота будет ужесточен для действующих предприятий в Амурской области
, также регион направил обращение о внесении соответствующих изменений в федеральное законодательство, сообщил в Telegram-канале
губернатор Амурской области Василий Орлов
.
Тема золотодобычи и нарушение экологических норм стала одной из главных при работе Орлова на севере Приамурья, в Селемджинском районе
он побывал на участках добычи драгметалла.
"Ситуация, которая складывается сейчас, меня абсолютно не устраивает. Выдача лицензий компаниям с уставным капиталом в 20 тысяч рублей, которые потом исчезают, ничего не рекультивировав, бросив опасные сооружения – недопустима. Мы уже направили обращение о внесении соответствующих изменений в законодательство", - сообщил Орлов.
Он подчеркнул, что нужно жестко реагировать на безответственность добывающих компаний, "заставить золотодобытчиков навести порядок". "Для действующих предприятий мы будем ужесточать контроль. Это отрасль рентабельна, поэтому компании, безусловно, имеют возможности нормализовать работу и не нарушать экологию", - сообщил губернатор.
Орлов провел в Селемджинском районе совещание по вопросам деятельности золотодобытчиков.
Правительство области сообщает, что с начала 2021 года Приамурское межрегиональное управление Роспотребнадзора
провело 74 внеплановые проверки золотодобывающих предприятий, выявлено 68 нарушений. Также с начала года проведено четыре рейда, по их результатам возбуждено три административных дела, вынесено 73 протокола.
"Общая сумма наложенных штрафов золотодобытчикам составила 3,6 миллиона рублей", - уточняет правительство Приамурья.