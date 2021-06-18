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В Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов

В Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов - РИА Новости, 18.06.2021

В Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов

В Ялте за шесть часов пролилась месячная норма осадков, сообщили РИА Новости в крымском Гидрометцентре. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T08:36

2021-06-18T08:36

2021-06-18T09:02

подтопление на востоке крыма

ялта

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости. В Ялте за шесть часов пролилась месячная норма осадков, сообщили РИА Новости в крымском Гидрометцентре.Дожди в Ялте, Алуште, Симферополе, Севастополе, Евпатории продолжаются, по прогнозам, они прекратятся во второй половине пятницы со смещением циклона на юго-запад."У меня затоплены все переходы, Водопадная речка вышла из берегов, по улице Пушкинской течет как по реке <…> Самое страшное, что подтапливает хоззону "Крымэнерго", если ее затопит, то мы останемся без света. В больницах все хорошо", — сказала журналистам глава администрации Ялты Янина Павленко, призвав не выходить без надобности из дома.По ее словам, на трассе в Алупке сошел сель, есть точечные подтопления подвалов.Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео с бурными потоками воды в реках, которые местами вышли из берегов.Накануне сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение.Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.

ялта

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, ялта, республика крым, происшествия