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В Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов
В Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов - РИА Новости, 18.06.2021
В Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов
В Ялте за шесть часов пролилась месячная норма осадков, сообщили РИА Новости в крымском Гидрометцентре. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T08:36
2021-06-18T09:02
подтопление на востоке крыма
ялта
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости. В Ялте за шесть часов пролилась месячная норма осадков, сообщили РИА Новости в крымском Гидрометцентре.Дожди в Ялте, Алуште, Симферополе, Севастополе, Евпатории продолжаются, по прогнозам, они прекратятся во второй половине пятницы со смещением циклона на юго-запад."У меня затоплены все переходы, Водопадная речка вышла из берегов, по улице Пушкинской течет как по реке &lt;…&gt; Самое страшное, что подтапливает хоззону "Крымэнерго", если ее затопит, то мы останемся без света. В больницах все хорошо", — сказала журналистам глава администрации Ялты Янина Павленко, призвав не выходить без надобности из дома.По ее словам, на трассе в Алупке сошел сель, есть точечные подтопления подвалов.Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео с бурными потоками воды в реках, которые местами вышли из берегов.Накануне сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение.Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
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подтопление на востоке крыма, ялта, республика крым, происшествия
В Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов
08:36 18.06.2021 (обновлено: 09:02 18.06.2021)
 
© Depositphotos / SV_ProductionВид из окна в дождливую погоду
Вид из окна в дождливую погоду - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Depositphotos / SV_Production

Месячная норма осадков выпала в Ялте за шесть часов, реки вышли из берегов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости. В Ялте за шесть часов пролилась месячная норма осадков, сообщили РИА Новости в крымском Гидрометцентре.
"С полуночи до 6 утра выпало 42 миллиметра <...>. На Ай-Петри <..> 84 миллиметра осадков, это больше месячной нормы (72 миллиметра)", — уточнили в ведомстве.
Дожди в Ялте, Алуште, Симферополе, Севастополе, Евпатории продолжаются, по прогнозам, они прекратятся во второй половине пятницы со смещением циклона на юго-запад.
"У меня затоплены все переходы, Водопадная речка вышла из берегов, по улице Пушкинской течет как по реке <…> Самое страшное, что подтапливает хоззону "Крымэнерго", если ее затопит, то мы останемся без света. В больницах все хорошо", — сказала журналистам глава администрации Ялты Янина Павленко, призвав не выходить без надобности из дома.
По ее словам, на трассе в Алупке сошел сель, есть точечные подтопления подвалов.
Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео с бурными потоками воды в реках, которые местами вышли из берегов.
Накануне сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу.
В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение.
Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
 
Подтопление на востоке КрымаЯлтаРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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