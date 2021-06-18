https://ria.ru/20210618/zarplata-1737578589.html
"Не такая высокая". Глава Росприроднадзора раскрыла свою зарплату
"Не такая высокая". Глава Росприроднадзора раскрыла свою зарплату - РИА Новости, 18.06.2021
"Не такая высокая". Глава Росприроднадзора раскрыла свою зарплату
Зарплата главы Росприроднадзора составляет около 250 тысяч рублей с учетом премии, рассказала руководитель ведомства Светлана Радионова в эфире радио "Эхо... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T15:06
2021-06-18T15:06
2021-06-18T15:06
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Зарплата главы Росприроднадзора составляет около 250 тысяч рублей с учетом премии, рассказала руководитель ведомства Светлана Радионова в эфире радио "Эхо Москвы"."Не такая высокая у меня зарплата, как многим кажется. Порядка 250 тысяч рублей с премией. Она всегда разная", - сказала Радионова, отвечая на вопрос.Она отметила, что ведомство испытывает дефицит кадров, и пригласила желающих на работу.Радионова была назначена руководителем Росприроднадзора в декабре 2018 года. Согласно данным за 2020 год на сайте ведомства, годовой доход Радионовой составил почти 4,75 миллиона рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210612/zarplata-1736777882.html
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светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество
"Не такая высокая". Глава Росприроднадзора раскрыла свою зарплату
Глава Росприроднадзора Светлана Родионова раскрыла свою зарплату