https://ria.ru/20210618/zarplata-1737578589.html

"Не такая высокая". Глава Росприроднадзора раскрыла свою зарплату

"Не такая высокая". Глава Росприроднадзора раскрыла свою зарплату - РИА Новости, 18.06.2021

"Не такая высокая". Глава Росприроднадзора раскрыла свою зарплату

Зарплата главы Росприроднадзора составляет около 250 тысяч рублей с учетом премии, рассказала руководитель ведомства Светлана Радионова в эфире радио "Эхо... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T15:06

2021-06-18T15:06

2021-06-18T15:06

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Зарплата главы Росприроднадзора составляет около 250 тысяч рублей с учетом премии, рассказала руководитель ведомства Светлана Радионова в эфире радио "Эхо Москвы"."Не такая высокая у меня зарплата, как многим кажется. Порядка 250 тысяч рублей с премией. Она всегда разная", - сказала Радионова, отвечая на вопрос.Она отметила, что ведомство испытывает дефицит кадров, и пригласила желающих на работу.Радионова была назначена руководителем Росприроднадзора в декабре 2018 года. Согласно данным за 2020 год на сайте ведомства, годовой доход Радионовой составил почти 4,75 миллиона рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/zarplata-1736777882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество