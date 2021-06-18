https://ria.ru/20210618/zakon-1737527373.html
Путин отклонил закон об ужесточении правил цитирования в СМИ
Путин отклонил закон об ужесточении правил цитирования в СМИ - РИА Новости, 18.06.2021
Путин отклонил закон об ужесточении правил цитирования в СМИ
Президент Владимир Путин отклонил принятый ранее Госдумой закон, который предусматривает полную ответственность за процитированную информацию других СМИ, если... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T10:57
2021-06-18T10:57
2021-06-18T12:13
россия
госдума рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин отклонил принятый ранее Госдумой закон, который предусматривает полную ответственность за процитированную информацию других СМИ, если их главных редакторов невозможно установить и привлечь к ответственности, следует из базы данных нижней палаты парламента.Законопроектом уточнялось одно из оснований освобождения редакции, главного редактора, журналиста от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, — если такая информация является дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим СМИ, в том числе сетевым изданием, главный редактор которого может быть установлен и привлечен к ответственности за данное нарушение.
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россия, госдума рф, владимир путин, общество
Путин отклонил закон об ужесточении правил цитирования в СМИ
10:57 18.06.2021 (обновлено: 12:13 18.06.2021)
Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за распространение фейков