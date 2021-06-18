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Голикова рассказала, когда ожидать снижения заболеваемости COVID-19
Голикова рассказала, когда ожидать снижения заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021
Голикова рассказала, когда ожидать снижения заболеваемости COVID-19
Снижения заболеваемости коронавирусом в РФ можно ожидать, когда большинство россиян будет привито, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T19:53
2021-06-18T19:53
2021-06-18T19:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Снижения заболеваемости коронавирусом в РФ можно ожидать, когда большинство россиян будет привито, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Снижение заболеваемости, а, может быть, и резкое снижение заболеваемости можно ожидать тогда, когда большинство граждан вакцинировано", - сказала Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID-19.Она отметила, что важно, чтобы люди продолжали после вакцинации соблюдать ограничительные мероприятия по профилактике коронавируса.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова
Голикова рассказала, когда ожидать снижения заболеваемости COVID-19
Голикова рассказала, когда ожидать снижения заболеваемости COVID-19