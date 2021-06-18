https://ria.ru/20210618/zabolevaemost-1737632471.html

Голикова рассказала, когда ожидать снижения заболеваемости COVID-19

Голикова рассказала, когда ожидать снижения заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021

Голикова рассказала, когда ожидать снижения заболеваемости COVID-19

Снижения заболеваемости коронавирусом в РФ можно ожидать, когда большинство россиян будет привито, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T19:53

2021-06-18T19:53

2021-06-18T19:53

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591253098_0:313:3085:2048_1920x0_80_0_0_4b39b70677d08478b9b6a0a30e0e5110.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Снижения заболеваемости коронавирусом в РФ можно ожидать, когда большинство россиян будет привито, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Снижение заболеваемости, а, может быть, и резкое снижение заболеваемости можно ожидать тогда, когда большинство граждан вакцинировано", - сказала Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID-19.Она отметила, что важно, чтобы люди продолжали после вакцинации соблюдать ограничительные мероприятия по профилактике коронавируса.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова