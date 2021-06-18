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Российско-китайская ярмарка культуры и искусства стартует 21 июня
Российско-китайская ярмарка культуры и искусства стартует 21 июня - РИА Новости, 18.06.2021
Российско-китайская ярмарка культуры и искусства стартует 21 июня
В этом году XI Международный фестиваль "Российско-китайская ярмарка культуры и искусства" пройдёт с 21 по 25 июня. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T14:35
2021-06-18T14:35
2021-06-18T14:35
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МОСКВА, 18 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". В этом году XI Международный фестиваль "Российско-китайская ярмарка культуры и искусства" пройдёт с 21 по 25 июня. На нем состоятся концерты, выставки, творческие встречи и мастер-классы. А начало фестиваля ознаменуют встречей официальных лиц провинции Хэйлунцзян и Амурской области на середине Амура. Они поприветствуют друг друга с теплоходов, согласно сообщениям amur info.На фестиваль каждый год решили приглашать один регион ДФО. "Регион гость" в этом году –Хабаровский край. На ярмарке сыграет Центральный военный оркестр Минобороны РФ. Концерты оркестр даст ещё и в Белогорске, Свободном и Екатеринославке.Также на фестивале заработает сразу 11 выставок. В областной научной библиотеке, областном краеведческом музее, выставочном зале, на набережной Амура и на сайте фестиваля.Ярмарка культуры и искусства пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.Напомним, что гости из Китая не смогут очно участвовать в фестивале – мероприятие перенесли в онлайн-формат.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, китай
МОСКВА, 18 июн - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В этом году XI Международный фестиваль "Российско-китайская ярмарка культуры и искусства" пройдёт с 21 по 25 июня.
На нем состоятся концерты, выставки, творческие встречи и мастер-классы. А начало фестиваля ознаменуют встречей официальных лиц провинции Хэйлунцзян
и Амурской области на середине Амура. Они поприветствуют друг друга с теплоходов, согласно сообщениям amur info.
На фестиваль каждый год решили приглашать один регион ДФО. "Регион гость" в этом году –Хабаровский край. На ярмарке сыграет Центральный военный оркестр Минобороны РФ. Концерты оркестр даст ещё и в Белогорске, Свободном и Екатеринославке.
Также на фестивале заработает сразу 11 выставок. В областной научной библиотеке, областном краеведческом музее, выставочном зале, на набережной Амура и на сайте фестиваля.
Ярмарка культуры и искусства пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.
Напомним, что гости из Китая не смогут очно участвовать в фестивале – мероприятие перенесли в онлайн-формат.