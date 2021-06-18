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В Ялте сняли запрет на въезд, введенный из-за подтоплений
В Ялте сняли запрет на въезд, введенный из-за подтоплений - РИА Новости, 18.06.2021
В Ялте сняли запрет на въезд, введенный из-за подтоплений
Въезд в Ялту и транзитный проезд осуществляется без ограничений, введенный ранее запрет из-за подтопления снят, сообщает пресс-служба минкурортов республики. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T22:17
2021-06-18T22:17
подтопление на востоке крыма
керчь
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Въезд в Ялту и транзитный проезд осуществляется без ограничений, введенный ранее запрет из-за подтопления снят, сообщает пресс-служба минкурортов республики.Въезд в город был перекрыт днем в пятницу из-за подтоплений для обеспечения безопасности людей, так как обе реки вышли из берегов и потоки воды сносили автомобили и людей. К вечеру осадки прекратились.В ведомстве отметили, что в Крыму на данный момент дальнейшему отдыху ничто не угрожает."Есть объективные сложности – в короткие сроки эти территории вновь будут комфортными для отдыха…Крымские отели и санатории после сильных дождей работают в штатном режиме", - заверили в министерстве.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. В результате ЧС один человек погиб.
https://ria.ru/20210618/yalta-1737633785.html
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подтопление на востоке крыма, керчь, ялта, происшествия
В Ялте сняли запрет на въезд, введенный из-за подтоплений
22:17 18.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобиль на одной из улиц Ялты
Автомобиль на одной из улиц Ялты - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

В Ялте сняли запрет на въезд, введенный из-за подтоплений

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Въезд в Ялту и транзитный проезд осуществляется без ограничений, введенный ранее запрет из-за подтопления снят, сообщает пресс-служба минкурортов республики.
Въезд в город был перекрыт днем в пятницу из-за подтоплений для обеспечения безопасности людей, так как обе реки вышли из берегов и потоки воды сносили автомобили и людей. К вечеру осадки прекратились.

"Въезд в город Ялта и транзитный проезд осуществляется без ограничений. Погодные условия не повлияли на работу авиа и ж/д транспорта: все работает также в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в Крыму на данный момент дальнейшему отдыху ничто не угрожает.
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"Есть объективные сложности – в короткие сроки эти территории вновь будут комфортными для отдыха…Крымские отели и санатории после сильных дождей работают в штатном режиме", - заверили в министерстве.
Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. В результате ЧС один человек погиб.
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Подтопление на востоке КрымаКерчьЯлтаПроисшествия
 
 
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