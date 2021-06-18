https://ria.ru/20210618/yalta-1737646773.html

В Ялте сняли запрет на въезд, введенный из-за подтоплений

В Ялте сняли запрет на въезд, введенный из-за подтоплений - РИА Новости, 18.06.2021

В Ялте сняли запрет на въезд, введенный из-за подтоплений

Въезд в Ялту и транзитный проезд осуществляется без ограничений, введенный ранее запрет из-за подтопления снят, сообщает пресс-служба минкурортов республики. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T22:17

2021-06-18T22:17

2021-06-18T22:17

подтопление на востоке крыма

керчь

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Въезд в Ялту и транзитный проезд осуществляется без ограничений, введенный ранее запрет из-за подтопления снят, сообщает пресс-служба минкурортов республики.Въезд в город был перекрыт днем в пятницу из-за подтоплений для обеспечения безопасности людей, так как обе реки вышли из берегов и потоки воды сносили автомобили и людей. К вечеру осадки прекратились.В ведомстве отметили, что в Крыму на данный момент дальнейшему отдыху ничто не угрожает."Есть объективные сложности – в короткие сроки эти территории вновь будут комфортными для отдыха…Крымские отели и санатории после сильных дождей работают в штатном режиме", - заверили в министерстве.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. В результате ЧС один человек погиб.

https://ria.ru/20210618/yalta-1737633785.html

https://ria.ru/20210618/yalta-1737640135.html

керчь

ялта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, керчь, ялта, происшествия