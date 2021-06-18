https://ria.ru/20210618/yalta-1737640135.html

Глава Ялты рассказала о наиболее пострадавшей от подтоплений части города

Глава Ялты рассказала о наиболее пострадавшей от подтоплений части города - РИА Новости, 18.06.2021

Глава Ялты рассказала о наиболее пострадавшей от подтоплений части города

Самым пострадавшим участком в Ялте стала улица Ломоносова, расположенная у реки Водопадной, где в результате стихии образовалось скопление унесенных потоком... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T20:48

2021-06-18T20:48

2021-06-18T20:48

подтопление на востоке крыма

янина павленко

сергей аксенов (политик)

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Самым пострадавшим участком в Ялте стала улица Ломоносова, расположенная у реки Водопадной, где в результате стихии образовалось скопление унесенных потоком легковых автомобилей.Ранее в сосцетях появились кадры с улицы Ломоносова, где бурным потом уносит легковые автомобили по направлению к морю.Согласно официальным данным, в результате разгула стихии в Ялте погиб 26-летний мужчина, восемь человек пострадало, из них один прооперирован.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков. Дожди в пятницу продолжались весь день в Ялте, где из берегов вышли реки, а также в Симферополе, Севастополе, Евпатории. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.

https://ria.ru/20210618/yalta-1737633785.html

ялта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, янина павленко, сергей аксенов (политик), ялта, происшествия