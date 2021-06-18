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Глава Ялты рассказала о наиболее пострадавшей от подтоплений части города
Глава Ялты рассказала о наиболее пострадавшей от подтоплений части города - РИА Новости, 18.06.2021
Глава Ялты рассказала о наиболее пострадавшей от подтоплений части города
Самым пострадавшим участком в Ялте стала улица Ломоносова, расположенная у реки Водопадной, где в результате стихии образовалось скопление унесенных потоком... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T20:48
2021-06-18T20:48
подтопление на востоке крыма
янина павленко
сергей аксенов (политик)
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Самым пострадавшим участком в Ялте стала улица Ломоносова, расположенная у реки Водопадной, где в результате стихии образовалось скопление унесенных потоком легковых автомобилей.Ранее в сосцетях появились кадры с улицы Ломоносова, где бурным потом уносит легковые автомобили по направлению к морю.Согласно официальным данным, в результате разгула стихии в Ялте погиб 26-летний мужчина, восемь человек пострадало, из них один прооперирован.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков. Дожди в пятницу продолжались весь день в Ялте, где из берегов вышли реки, а также в Симферополе, Севастополе, Евпатории. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
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подтопление на востоке крыма, янина павленко, сергей аксенов (политик), ялта, происшествия
Глава Ялты рассказала о наиболее пострадавшей от подтоплений части города
20:48 18.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобили на затопленной улице Ялты
Автомобили на затопленной улице Ялты - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

Глава Ялты рассказала о наиболее пострадавшей от подтоплений части города

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Самым пострадавшим участком в Ялте стала улица Ломоносова, расположенная у реки Водопадной, где в результате стихии образовалось скопление унесенных потоком легковых автомобилей.
Ранее в сосцетях появились кадры с улицы Ломоносова, где бурным потом уносит легковые автомобили по направлению к морю.

"В настоящий момент на улице Ломоносова самая сложная ситуация, именно здесь образовался разлом, куда упало несколько машин", - рассказала Павленко на видео, размещенном на ее странице в Facebook.

Согласно официальным данным, в результате разгула стихии в Ялте погиб 26-летний мужчина, восемь человек пострадало, из них один прооперирован.
Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков. Дожди в пятницу продолжались весь день в Ялте, где из берегов вышли реки, а также в Симферополе, Севастополе, Евпатории. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
Автомобиль МЧС РФ на одной из улиц Ялты - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
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