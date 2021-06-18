https://ria.ru/20210618/yalta-1737633785.html

В Ялте заявили о колоссальном ущербе из-за подтоплений

В Ялте заявили о колоссальном ущербе из-за подтоплений - РИА Новости, 18.06.2021

В Ялте заявили о колоссальном ущербе из-за подтоплений

Стихия нанесла колоссальный ущерб Ялте, зафиксировано 87 подтоплений, электричество и водоснабжение наладят в субботу, сообщила глава администрации города Янина РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T20:04

2021-06-18T20:04

2021-06-18T20:44

подтопления в крыму

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Стихия нанесла колоссальный ущерб Ялте, зафиксировано 87 подтоплений, электричество и водоснабжение наладят в субботу, сообщила глава администрации города Янина Павленко."Ущерб городу нанесен колоссальный", - сказала Павленко, слова которой приводит пресс-служба администрации.По ее словам, в городе зафиксировано 87 случаев подтоплений, 281 человек эвакуирован, из них 49 детей. Организовано их размещение в пансионатах."В связи со сложившейся ситуацией, наладить электричество и водоснабжение можно будет только завтра", - подчеркнула Павленко и добавила, что в ряде микрорайонов города организован подвоз воды."Работу общественного транспорта постепенно восстанавливаем. Но, в силу того, что грязевыми потоками смыло большинство люков, которые в основном находятся на дорогах, просьба ко всем - ограничить передвижение на личном транспорте (особенно в центре города) и по-прежнему прошу всех по возможности оставаться дома", - сказала глава администрации.Кроме того, по ее словам, отдельную опасность сейчас представляют мосты. До их полного обследования они будут закрыты.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. В результате ЧС один человек погиб.

https://ria.ru/20210618/krokodilyarium-1737609018.html

ялта

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Наводнение в Ялте: потоки воды смывают людей и машины Глава администрации Ялты обратилась к командующему Черноморского флота за помощью техникой и людьми 2021-06-18T20:04 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, ялта, происшествия