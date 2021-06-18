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В Ялте заявили о колоссальном ущербе из-за подтоплений
В Ялте заявили о колоссальном ущербе из-за подтоплений - РИА Новости, 18.06.2021
В Ялте заявили о колоссальном ущербе из-за подтоплений
Стихия нанесла колоссальный ущерб Ялте, зафиксировано 87 подтоплений, электричество и водоснабжение наладят в субботу, сообщила глава администрации города Янина РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T20:04
2021-06-18T20:44
подтопления в крыму
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Стихия нанесла колоссальный ущерб Ялте, зафиксировано 87 подтоплений, электричество и водоснабжение наладят в субботу, сообщила глава администрации города Янина Павленко."Ущерб городу нанесен колоссальный", - сказала Павленко, слова которой приводит пресс-служба администрации.По ее словам, в городе зафиксировано 87 случаев подтоплений, 281 человек эвакуирован, из них 49 детей. Организовано их размещение в пансионатах."В связи со сложившейся ситуацией, наладить электричество и водоснабжение можно будет только завтра", - подчеркнула Павленко и добавила, что в ряде микрорайонов города организован подвоз воды."Работу общественного транспорта постепенно восстанавливаем. Но, в силу того, что грязевыми потоками смыло большинство люков, которые в основном находятся на дорогах, просьба ко всем - ограничить передвижение на личном транспорте (особенно в центре города) и по-прежнему прошу всех по возможности оставаться дома", - сказала глава администрации.Кроме того, по ее словам, отдельную опасность сейчас представляют мосты. До их полного обследования они будут закрыты.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. В результате ЧС один человек погиб.
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Наводнение в Ялте: потоки воды смывают людей и машины
Глава администрации Ялты обратилась к командующему Черноморского флота за помощью техникой и людьми
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подтопления в крыму, ялта, происшествия
В Ялте заявили о колоссальном ущербе из-за подтоплений
20:04 18.06.2021 (обновлено: 20:44 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобиль МЧС РФ на одной из улиц Ялты
Автомобиль МЧС РФ на одной из улиц Ялты - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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В Ялте заявили о колоссальном ущербе из-за подтоплений

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Стихия нанесла колоссальный ущерб Ялте, зафиксировано 87 подтоплений, электричество и водоснабжение наладят в субботу, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Ущерб городу нанесен колоссальный", - сказала Павленко, слова которой приводит пресс-служба администрации.
По ее словам, в городе зафиксировано 87 случаев подтоплений, 281 человек эвакуирован, из них 49 детей. Организовано их размещение в пансионатах.
"В связи со сложившейся ситуацией, наладить электричество и водоснабжение можно будет только завтра", - подчеркнула Павленко и добавила, что в ряде микрорайонов города организован подвоз воды.
"Работу общественного транспорта постепенно восстанавливаем. Но, в силу того, что грязевыми потоками смыло большинство люков, которые в основном находятся на дорогах, просьба ко всем - ограничить передвижение на личном транспорте (особенно в центре города) и по-прежнему прошу всех по возможности оставаться дома", - сказала глава администрации.
Кроме того, по ее словам, отдельную опасность сейчас представляют мосты. До их полного обследования они будут закрыты.
Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. В результате ЧС один человек погиб.
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