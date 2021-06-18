https://ria.ru/20210618/yalta-1737609220.html

Власти рассказали о ситуации в Ялте после подтопления

Власти рассказали о ситуации в Ялте после подтопления - РИА Новости, 18.06.2021

Власти рассказали о ситуации в Ялте после подтопления

Вода ушла из подтопленного центра Ялты, силы брошены на помощь жителям и устранение последствий непогоды, сообщает министерство внутренней политики, информации... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:55

2021-06-18T17:55

2021-06-18T18:05

подтопления в крыму

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Вода ушла из подтопленного центра Ялты, силы брошены на помощь жителям и устранение последствий непогоды, сообщает министерство внутренней политики, информации и связи республики.В работе задействованы коммунальные службы города, служащие Черноморского флота РФ, сотрудники МЧС, ГИБДД, МВД. В усиленном режиме работают медики региона, а также волонтеры.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвал выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. В результате ЧС один человек погиб.

https://ria.ru/20210618/yalta-1737596476.html

ялта

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, ялта, происшествия