https://ria.ru/20210618/yalta-1737609220.html
Власти рассказали о ситуации в Ялте после подтопления
Власти рассказали о ситуации в Ялте после подтопления - РИА Новости, 18.06.2021
Власти рассказали о ситуации в Ялте после подтопления
Вода ушла из подтопленного центра Ялты, силы брошены на помощь жителям и устранение последствий непогоды, сообщает министерство внутренней политики, информации... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T17:55
2021-06-18T17:55
2021-06-18T18:05
подтопления в крыму
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Вода ушла из подтопленного центра Ялты, силы брошены на помощь жителям и устранение последствий непогоды, сообщает министерство внутренней политики, информации и связи республики.В работе задействованы коммунальные службы города, служащие Черноморского флота РФ, сотрудники МЧС, ГИБДД, МВД. В усиленном режиме работают медики региона, а также волонтеры.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвал выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. В результате ЧС один человек погиб.
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подтопления в крыму, ялта, происшествия
Власти рассказали о ситуации в Ялте после подтопления
17:55 18.06.2021 (обновлено: 18:05 18.06.2021)
Власти сообщили, что вода ушла из подтопленного центра Ялты