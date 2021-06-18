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Глава администрации Ялты сообщила о восьми пострадавших при подтоплении
Глава администрации Ялты сообщила о восьми пострадавших при подтоплении - РИА Новости, 18.06.2021
Глава администрации Ялты сообщила о восьми пострадавших при подтоплении
Погибших в Ялте из-за разгула стихии нет, пострадали восемь человек, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T15:41
2021-06-18T15:58
подтопление на востоке крыма
янина павленко
подтопления в крыму
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Погибших в Ялте из-за разгула стихии нет, пострадали восемь человек, сообщила глава администрации города Янина Павленко."Жертв, к счастью, нет, пострадали восемь человек", - сообщила Павленко на своей странице в Facebook.Один человек уже прооперирован с диагнозом перелом лодыжки. Семь - с мелкими травмами, не требующими стационарного лечения, добавила она.По ее словам, всего в городе с начала ливня выпало 135 миллиметров осадков, что многократно превышает среднеиюньскую месячную норму (42 миллиметра).Мощный циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет курорты Крыма к вечеру пятницы, на смену ему придет более слабый циклон, комфортная погода восстановится с понедельника, сказала РИА Новости начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
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Ливни размыли дороги в Ялте
Месячная норма осадков выпала в Ялте за шесть часов, дожди продолжаются, реки вышли из берегов, сообщили РИА Новости в в крымском гидрометцентре.
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подтопление на востоке крыма, янина павленко, подтопления в крыму, ялта, происшествия
Глава администрации Ялты сообщила о восьми пострадавших при подтоплении
15:41 18.06.2021 (обновлено: 15:58 18.06.2021)
 
© Фото : сайт мэрии ЯлтыПоследствия ливней в Ялте
Последствия ливней в Ялте - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Фото : сайт мэрии Ялты

Глава администрации Ялты сообщила о восьми пострадавших при подтоплении

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Погибших в Ялте из-за разгула стихии нет, пострадали восемь человек, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Жертв, к счастью, нет, пострадали восемь человек", - сообщила Павленко на своей странице в Facebook.
Один человек уже прооперирован с диагнозом перелом лодыжки. Семь - с мелкими травмами, не требующими стационарного лечения, добавила она.
По ее словам, всего в городе с начала ливня выпало 135 миллиметров осадков, что многократно превышает среднеиюньскую месячную норму (42 миллиметра).
Мощный циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет курорты Крыма к вечеру пятницы, на смену ему придет более слабый циклон, комфортная погода восстановится с понедельника, сказала РИА Новости начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
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Вчера, 14:55
В Ялте эвакуировали 49 человек из подтопленных домов
 
Подтопление на востоке КрымаЯнина ПавленкоПодтопления в КрымуЯлтаПроисшествия
 
 
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