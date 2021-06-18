https://ria.ru/20210618/yalta-1737585033.html

Глава администрации Ялты сообщила о восьми пострадавших при подтоплении

Глава администрации Ялты сообщила о восьми пострадавших при подтоплении - РИА Новости, 18.06.2021

Глава администрации Ялты сообщила о восьми пострадавших при подтоплении

Погибших в Ялте из-за разгула стихии нет, пострадали восемь человек, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T15:41

2021-06-18T15:41

2021-06-18T15:58

подтопление на востоке крыма

янина павленко

подтопления в крыму

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Погибших в Ялте из-за разгула стихии нет, пострадали восемь человек, сообщила глава администрации города Янина Павленко."Жертв, к счастью, нет, пострадали восемь человек", - сообщила Павленко на своей странице в Facebook.Один человек уже прооперирован с диагнозом перелом лодыжки. Семь - с мелкими травмами, не требующими стационарного лечения, добавила она.По ее словам, всего в городе с начала ливня выпало 135 миллиметров осадков, что многократно превышает среднеиюньскую месячную норму (42 миллиметра).Мощный циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет курорты Крыма к вечеру пятницы, на смену ему придет более слабый циклон, комфортная погода восстановится с понедельника, сказала РИА Новости начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

https://ria.ru/20210618/krym-1737575814.html

ялта

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Ливни размыли дороги в Ялте Месячная норма осадков выпала в Ялте за шесть часов, дожди продолжаются, реки вышли из берегов, сообщили РИА Новости в в крымском гидрометцентре. 2021-06-18T15:41 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, янина павленко, подтопления в крыму, ялта, происшествия