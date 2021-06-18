https://ria.ru/20210618/yalta-1737565298.html

Военную технику привлекут для вывоза детей из школ из-за подтопления Ялты

Военную технику привлекут для вывоза детей из школ из-за подтопления Ялты - РИА Новости, 18.06.2021

Военную технику привлекут для вывоза детей из школ из-за подтопления Ялты

Военную технику задействуют для вывоза детей из школ, оказавшихся в зоне подтопления в Ялте, ситуация под контролем, сообщила глава администрации города Янина... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T14:01

2021-06-18T14:01

2021-06-18T14:58

подтопление на востоке крыма

янина павленко

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Военную технику задействуют для вывоза детей из школ, оказавшихся в зоне подтопления в Ялте, ситуация под контролем, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Ранее она говорила, что попросила командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова помочь городу техникой и людьми после ливней, которые привели к выходу рек из русел и подтоплениям. В пресс-службе флота РИА Новости рассказали, что сейчас формируются подразделения для помощи Ялте, туда отправится тяжелая техника и автомобили повышенной проходимости."Ситуация под контролем. Дети находятся в безопасности. Детей кормят. Они в хороших условиях. Доставлять детей по домам будем централизовано. Ждем подъезда техники военных Черноморского флота", - сказала Павленко в видеообращении на ее странице в соцсети Facebook.Сильный дождь продолжается в пятницу в Ялте, где из-за осадков (две месячные нормы за ночь, 87 миллиметров) вышли из берегов реки. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

ялта

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, янина павленко, ялта, происшествия