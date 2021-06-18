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Глава Ялты попросила помощи у командующего ЧФ в борьбе со стихией
Глава Ялты попросила помощи у командующего ЧФ в борьбе со стихией - РИА Новости, 18.06.2021
Глава Ялты попросила помощи у командующего ЧФ в борьбе со стихией
Глава администрации Ялты Янина Павленко обратилась к командующему Черноморским флотом за помощью техникой и людьми. РИА Новости, 18.06.2021
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Глава администрации Ялты Янина Павленко обратилась к командующему Черноморским флотом за помощью техникой и людьми.За ночь в городе выпала месячная норма осадков. Реки вышли из берегов, центр затоплен.Власти объявили режим ЧС. Спасатели эвакуируют жителей.Павленко рассказала, что работают три пункта обогрева.Транспортная система парализована, затоплены некоторые подвалы.Дожди пока не прекращаются, но синоптики надеются, что скоро циклон сместится.Накануне похожая ситуация была в Керчи, там тоже действует особый режим.
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РИА Новости
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5
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Ливни размыли дороги в Ялте
Месячная норма осадков выпала в Ялте за шесть часов, дожди продолжаются, реки вышли из берегов, сообщили РИА Новости в в крымском гидрометцентре.
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видео, ялта
Глава Ялты попросила помощи у командующего ЧФ в борьбе со стихией
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Глава администрации Ялты Янина Павленко обратилась к командующему Черноморским флотом за помощью техникой и людьми.
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Глава Ялты попросила помощи у командующего ЧФ в борьбе со стихией

12:00 18.06.2021 (обновлено: 12:12 18.06.2021)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Глава администрации Ялты Янина Павленко обратилась к командующему Черноморским флотом за помощью техникой и людьми.
За ночь в городе выпала месячная норма осадков. Реки вышли из берегов, центр затоплен.
Власти объявили режим ЧС. Спасатели эвакуируют жителей.
Павленко рассказала, что работают три пункта обогрева.
Транспортная система парализована, затоплены некоторые подвалы.
Дожди пока не прекращаются, но синоптики надеются, что скоро циклон сместится.
Накануне похожая ситуация была в Керчи, там тоже действует особый режим.
 
Ялта
 
 
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