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Глава Ялты попросила помощи у командующего ЧФ в борьбе со стихией

Глава Ялты попросила помощи у командующего ЧФ в борьбе со стихией - РИА Новости, 18.06.2021

Глава Ялты попросила помощи у командующего ЧФ в борьбе со стихией

Глава администрации Ялты Янина Павленко обратилась к командующему Черноморским флотом за помощью техникой и людьми. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:00

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2021-06-18T12:12

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Глава администрации Ялты Янина Павленко обратилась к командующему Черноморским флотом за помощью техникой и людьми.За ночь в городе выпала месячная норма осадков. Реки вышли из берегов, центр затоплен.Власти объявили режим ЧС. Спасатели эвакуируют жителей.Павленко рассказала, что работают три пункта обогрева.Транспортная система парализована, затоплены некоторые подвалы.Дожди пока не прекращаются, но синоптики надеются, что скоро циклон сместится.Накануне похожая ситуация была в Керчи, там тоже действует особый режим.

ялта

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2021

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Ливни размыли дороги в Ялте Месячная норма осадков выпала в Ялте за шесть часов, дожди продолжаются, реки вышли из берегов, сообщили РИА Новости в в крымском гидрометцентре. 2021-06-18T12:00 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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