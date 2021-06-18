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Глава Ялты попросила помощи у командующего ЧФ в борьбе со стихией

Глава Ялты попросила помощи у командующего ЧФ в борьбе со стихией - РИА Новости, 18.06.2021

Глава Ялты попросила помощи у командующего ЧФ в борьбе со стихией

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что обратилась к командующему Черноморским флотом для оказания помощи городу техникой и людьми после сильных... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T11:54

2021-06-18T11:54

2021-06-18T15:37

подтопления в крыму

погода

черноморский флот вмф россии

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что обратилась к командующему Черноморским флотом для оказания помощи городу техникой и людьми после сильных ливней, которые привели к выходу рек из русел и подтоплению территорий.Она отметила, что в городе уже развернуто три пункта обогрева, куда эвакуируют людей с подтопленных территорий.По данным крымского гидрометцкнтра, за ночь с четверга на пятницу на Ай-Петри выпало 187 миллиметров осадков - это две месячные нормы (месячная норма - 72 миллиметра), в Ялте - 87 (норма - 42 миллиметра). В городе из берегов вышли реки, затоплены многие улицы, переходы, в центре не работает общественный транспорт. Мощный циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет курорты Крыма к вечеру пятницы, на смену ему придет более слабый циклон, комфортная погода восстановится с понедельника, сказала РИА Новости начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

ялта

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наводнение в Ялте: потоки воды смывают людей и машины Глава администрации Ялты обратилась к командующему Черноморского флота за помощью техникой и людьми 2021-06-18T11:54 true PT0M26S

Ливни размыли дороги в Ялте Месячная норма осадков выпала в Ялте за шесть часов, дожди продолжаются, реки вышли из берегов, сообщили РИА Новости в в крымском гидрометцентре. 2021-06-18T11:54 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, видео, погода, черноморский флот вмф россии, ялта, происшествия