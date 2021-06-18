https://ria.ru/20210618/witherspoon-1737446041.html

Риз Уизерспун прибегала к гипнозу из-за съемок в фильме "Дикая"

Риз Уизерспун прибегала к гипнозу из-за съемок в фильме "Дикая" - РИА Новости, 18.06.2021

Риз Уизерспун прибегала к гипнозу из-за съемок в фильме "Дикая"

Риз Уизерспун призналась, что из-за съемок в фильме "Дикая", прибегала к гипнозу. Об этом она рассказала журналисту Interview Magazine. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T04:40

2021-06-18T04:40

2021-06-18T04:40

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Риз Уизерспун призналась, что из-за съемок в фильме "Дикая", прибегала к гипнозу. Об этом она рассказала журналисту Interview Magazine. Героиня Риз отправилась в одиночный поход, чтобы справиться со стрессом после смерти матери и проблем в отношениях. В основе сценария ленты — роман Шерил Стрэйд "Дикая. Опасное путешествие как способ обрести себя". Уизерспун поделилась, что сильно нервничала, когда готовилась к роли. У нее начались панические атаки, и ей пришлось обратиться к гипнологу, чтобы справиться с волнением. Больше всего артистку беспокоило то, что ей придется работать без помощи коллег по актерскому цеху. Актриса уверяет, что эта роль очень сильно на нее повлияла. Ее поразил путь, который проделала ее героиня и то, к чему она в итоге пришла. По мнению артистки, история посвящена тому, как женщины вынуждены самостоятельно решать свои проблемы, не надеясь на то, что им кто-нибудь поможет со всем разобраться. "Я не знаю, придется ли мне еще когда-либо так много работать, но этот фильм изменил меня на клеточном уровне", — говорит Риз. Фильм "Дикая" вышел в российский прокат в апреле 2015 года.

https://ria.ru/20210603/zacharovannye-1735394671.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гипноз, кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, звезды, риз уизерспун