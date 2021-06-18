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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210618/witherspoon-1737446041.html
Риз Уизерспун прибегала к гипнозу из-за съемок в фильме "Дикая"
Риз Уизерспун прибегала к гипнозу из-за съемок в фильме "Дикая" - РИА Новости, 18.06.2021
Риз Уизерспун прибегала к гипнозу из-за съемок в фильме "Дикая"
Риз Уизерспун призналась, что из-за съемок в фильме "Дикая", прибегала к гипнозу. Об этом она рассказала журналисту Interview Magazine. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T04:40
2021-06-18T04:40
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Риз Уизерспун призналась, что из-за съемок в фильме "Дикая", прибегала к гипнозу. Об этом она рассказала журналисту Interview Magazine. Героиня Риз отправилась в одиночный поход, чтобы справиться со стрессом после смерти матери и проблем в отношениях. В основе сценария ленты — роман Шерил Стрэйд "Дикая. Опасное путешествие как способ обрести себя". Уизерспун поделилась, что сильно нервничала, когда готовилась к роли. У нее начались панические атаки, и ей пришлось обратиться к гипнологу, чтобы справиться с волнением. Больше всего артистку беспокоило то, что ей придется работать без помощи коллег по актерскому цеху. Актриса уверяет, что эта роль очень сильно на нее повлияла. Ее поразил путь, который проделала ее героиня и то, к чему она в итоге пришла. По мнению артистки, история посвящена тому, как женщины вынуждены самостоятельно решать свои проблемы, не надеясь на то, что им кто-нибудь поможет со всем разобраться. "Я не знаю, придется ли мне еще когда-либо так много работать, но этот фильм изменил меня на клеточном уровне", — говорит Риз. Фильм "Дикая" вышел в российский прокат в апреле 2015 года.
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гипноз, кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, звезды, риз уизерспун

Риз Уизерспун прибегала к гипнозу из-за съемок в фильме "Дикая"

04:40 18.06.2021
 
© AP Photo / Invision for Nissan North America/Colin Young-WolffАмериканская актриса Риз Уизерспун
Американская актриса Риз Уизерспун - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© AP Photo / Invision for Nissan North America/Colin Young-Wolff
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Риз Уизерспун призналась, что из-за съемок в фильме "Дикая", прибегала к гипнозу. Об этом она рассказала журналисту Interview Magazine.
Героиня Риз отправилась в одиночный поход, чтобы справиться со стрессом после смерти матери и проблем в отношениях. В основе сценария ленты — роман Шерил Стрэйд "Дикая. Опасное путешествие как способ обрести себя".
Уизерспун поделилась, что сильно нервничала, когда готовилась к роли. У нее начались панические атаки, и ей пришлось обратиться к гипнологу, чтобы справиться с волнением.
Больше всего артистку беспокоило то, что ей придется работать без помощи коллег по актерскому цеху.
"Где-то дней 25 я снималась одна, на съемках не было других актеров, кроме меня. Были только я, камера и рюкзак", — вспоминает Уизерспун.
Актриса уверяет, что эта роль очень сильно на нее повлияла. Ее поразил путь, который проделала ее героиня и то, к чему она в итоге пришла. По мнению артистки, история посвящена тому, как женщины вынуждены самостоятельно решать свои проблемы, не надеясь на то, что им кто-нибудь поможет со всем разобраться.
"Я не знаю, придется ли мне еще когда-либо так много работать, но этот фильм изменил меня на клеточном уровне", — говорит Риз.
Фильм "Дикая" вышел в российский прокат в апреле 2015 года.
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