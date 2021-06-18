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На газопроводе в Луганске прогремел взрыв

На газопроводе в Луганске прогремел взрыв - РИА Новости, 18.06.2021

На газопроводе в Луганске прогремел взрыв

Взрыв с последующим возгоранием произошел на газопроводе в центре Луганска, сообщили в "Луганскгазе", информацию о пострадавших или жертвах в компании не... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T08:38

2021-06-18T08:38

2021-06-18T08:58

происшествия

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луганскгаз

луганск

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ЛУГАНСК, 18 июн – РИА Новости. Взрыв с последующим возгоранием произошел на газопроводе в центре Луганска, сообщили в "Луганскгазе", информацию о пострадавших или жертвах в компании не сообщили."Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание. Вследствие инцидента от подачи природного газа было временно отключено 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект",- сообщает пресс-служба ГП "Луганскгаз".По данным пресс-службы, по состоянию на 6.30 пламя удалось погасить, специалисты компании незамедлительно приступили к ремонтно-восстановительным мероприятиям. Восстановить подачу газа отключенным абонентам планируется по завершению работ на объекте."На данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причина взрыва устанавливается", - уточнили в пресс-службе.

луганск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, в мире, луганскгаз, луганск