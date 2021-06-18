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На газопроводе в Луганске прогремел взрыв
На газопроводе в Луганске прогремел взрыв - РИА Новости, 18.06.2021
На газопроводе в Луганске прогремел взрыв
Взрыв с последующим возгоранием произошел на газопроводе в центре Луганска, сообщили в "Луганскгазе", информацию о пострадавших или жертвах в компании не... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T08:38
2021-06-18T08:38
2021-06-18T08:58
происшествия
в мире
луганскгаз
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ЛУГАНСК, 18 июн – РИА Новости. Взрыв с последующим возгоранием произошел на газопроводе в центре Луганска, сообщили в "Луганскгазе", информацию о пострадавших или жертвах в компании не сообщили."Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание. Вследствие инцидента от подачи природного газа было временно отключено 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект",- сообщает пресс-служба ГП "Луганскгаз".По данным пресс-службы, по состоянию на 6.30 пламя удалось погасить, специалисты компании незамедлительно приступили к ремонтно-восстановительным мероприятиям. Восстановить подачу газа отключенным абонентам планируется по завершению работ на объекте."На данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причина взрыва устанавливается", - уточнили в пресс-службе.
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происшествия, в мире, луганскгаз, луганск
На газопроводе в Луганске прогремел взрыв
08:38 18.06.2021 (обновлено: 08:58 18.06.2021)
В центре Луганска произошел взрыв на газопроводе
ЛУГАНСК, 18 июн – РИА Новости.
Взрыв с последующим возгоранием произошел на газопроводе в центре Луганска
, сообщили в "Луганскгазе
", информацию о пострадавших или жертвах в компании не сообщили.
"Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание. Вследствие инцидента от подачи природного газа было временно отключено 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект",- сообщает пресс-служба ГП "Луганскгаз".
По данным пресс-службы, по состоянию на 6.30 пламя удалось погасить, специалисты компании незамедлительно приступили к ремонтно-восстановительным мероприятиям. Восстановить подачу газа отключенным абонентам планируется по завершению работ на объекте.
"На данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причина взрыва устанавливается", - уточнили в пресс-службе.