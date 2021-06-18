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Памфилова назвала трехдневное голосование оптимальным вариантом
Памфилова назвала трехдневное голосование оптимальным вариантом - РИА Новости, 18.06.2021
Памфилова назвала трехдневное голосование оптимальным вариантом
Оптимальный вариант в сложившейся ситуации - голосование на сентябрьских выборах в течение трех дней, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T15:01
2021-06-18T15:01
2021-06-18T15:01
россия
элла памфилова
госдума рф
политика
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Оптимальный вариант в сложившейся ситуации - голосование на сентябрьских выборах в течение трех дней, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Голосование на выборах в ГД и на других выборах в единый день голосования предлагается провести в три дня, с 17 по 19 сентября."Проанализировав по совокупности все факторы, в первую очередь - санитарно-эпидемиологическую безопасность, мы пришли к выводу, что оптимальный вариант в данной ситуации - это три дня, которые гарантируют безопасность здоровья наших избирателей, доступность, удобство", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.
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РИА Новости
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россия, элла памфилова, госдума рф, политика
Памфилова назвала трехдневное голосование оптимальным вариантом
Председатель ЦИК Памфилова назвала трехдневное голосование оптимальным вариантом