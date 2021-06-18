https://ria.ru/20210618/vybory-1737569289.html
ЦИК предложил провести выборы в течение трех дней
ЦИК предложил провести выборы в течение трех дней - РИА Новости, 18.06.2021
ЦИК предложил провести выборы в течение трех дней
С учётом рекомендаций Роспотребнадзора, общественного мнения ЦИК пришел к выводу о необходимости голосования на выборах в сентябре не в один день, заявила... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T14:21
2021-06-18T14:21
2021-06-18T14:44
россия
элла памфилова
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. С учётом рекомендаций Роспотребнадзора, общественного мнения ЦИК пришел к выводу о необходимости голосования на выборах в сентябре не в один день, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."С учётом рекомендаций Роспотребнадзора, опросов общественного мнения, дискуссии с экспертным сообществом мы пришли к выводу, что голосование на выборах в Государственную Думу и иных выборах должно пройти в течение нескольких дней. Первый приоритет - здоровье наших граждан", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу."Провести голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также на иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд - 17, 18 и 19 сентября 2021 года", - зачитала она на заседании проект постановления ЦИК."В прошлом году мы применяли две формы дополнительного голосования. Так полюбившееся многими голосование на придомовых территориях, которое в народе прозвали "голосование на пеньках", оно достойно выполнило свою функцию, свою роль, когда это было целесообразно. Сейчас в этом нет никакой необходимости, и мы его не будем применять", - сказала председатель ЦИК.Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы на 19 сентября.
https://ria.ru/20210618/vybory-1737567482.html
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россия, элла памфилова, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ЦИК предложил провести выборы в течение трех дней
14:21 18.06.2021 (обновлено: 14:44 18.06.2021)
ЦИК предложил провести выборы в течение трех дней