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ЦИК опубликовал проект календаря мероприятий по подготовке к выборам
ЦИК опубликовал проект календаря мероприятий по подготовке к выборам - РИА Новости, 18.06.2021
ЦИК опубликовал проект календаря мероприятий по подготовке к выборам
Участковые избирательные комиссии на выборы в Госдуму образуют не позднее 1 августа, следует из проекта календарного плана мероприятий ЦИК по подготовке... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T14:18
2021-06-18T16:25
россия
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политика
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Участковые избирательные комиссии на выборы в Госдуму образуют не позднее 1 августа, следует из проекта календарного плана мероприятий ЦИК по подготовке выборов."Формирование участковых избирательных комиссий (если на соответствующих территориях такие комиссии не были сформированы) - не позднее 1 августа 2021 года", - говорится в проекте календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов в Госдуму, который в пятницу рассматривает ЦИК.В то же время, не позднее 3 сентября, а в исключительных случаях - не позднее 16 сентября, как следует из документа, должно завершиться формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (в том числе в больницах, на вокзалах, в аэропортах и так далее), в местах, где пребывают граждане, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах России, в труднодоступных или отдаленных местностях, а также на территориях воинских частей, расположенных на обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях."Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, и на полярных станциях - не позднее 3 сентября 2021 года, а в исключительных случаях - не позднее 16 сентября 2021 года. Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных за пределами территорий Российской Федерации, назначение председателей таких комиссий - не позднее 26 августа 2021 года, а в исключительных случаях - не позднее 13 сентября 2021 году", - отмечается в проекте."Выдвижение федерального списка кандидатов на съезде политической партии с 18 июня по 12 июля 2021 года", - говорится в документе.Согласно проекту, выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам на съезде политической партии пройдет с 18 июня по 12 июля. Реализовать право с согласия кандидата изменить одномандатный округ, по которому он первоначально был выдвинут, подав письменное уведомление в ЦИК РФ, партии смогут не позднее 25 июля.Также не позднее 25 июля партии могут реализовать право с согласия кандидата, включенного в федеральный список кандидатов, выдвинуть его в любом одномандатном избирательном округе, уведомив об этом ЦИК РФ."Самовыдвижение кандидата по одномандатному избирательному округу с 18 июня до 24.00 12 июля 2021 года", - указывается в документе. Самовыдвиженцами могут быть граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом.Также из документа следует, что не позднее 20 июня министерство юстиции РФ должно опубликовать в СМИ решение о назначении выборов списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах депутатов в Госдуму, в том числе выдвигать федеральные списки кандидатов по одномандатным избирательным округам.Также документ гласит, что ЦИК России должен не позднее 27 июня на основании данных Государственной автоматизированной системы "Выборы" составить списки политических партий, выдвижение которыми федерального списка кандидатов, кандидата по одномандатному избирательному округу не требует сбора подписей избирателей со всеми соответствующими процедурами."Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами, в течение 10 или 20 дней со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии. Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования - в срок, установленный соответствующей избирательной комиссией", - сообщается в проекте.Партии могут предоставлять в ЦИК документы для регистрации федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму с 5 июля до 4 августа."Предоставление в ЦИК России документов для регистрации федерального списка кандидатов с 5 июля до 18.00 по московскому времени 4 августа",- говорится в материалах."Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения голосования на избирательных участках на территории РФ - не позднее 8 сентября", - следует из проекта.Общие результаты выборов предлагается установить не позднее 4 октября, при этом запрет на публикацию данных об итогах голосования на выборах депутатов ГД наступит с 17 сентября до 21.00 19 сентября."Предоставление в ЦИК России документов для регистрации федерального списка кандидатов с 5 июля до 18.00 по московскому времени 4 августа",- говорится в материалах."Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, отказаться от дальнейшего участия в выборах подав письменное заявление в соответствующую окружную избирательную комиссию не позднее 11 сентября 2021 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 15 сентября 2021 года", - предлагается в проекте. Кандидат в депутаты Госдумы по партийному списку может сняться с выборов не позднее 1 сентября. Уточняется, что в случае вынуждающих в тому обстоятельств такое право может быть реализовано не позднее 15 сентября."Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационного-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) с 14 сентября до 12.00 по московскому времени 19 сентября 2021", - говорится в документе.
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россия, цик рф, госдума рф, политика
ЦИК опубликовал проект календаря мероприятий по подготовке к выборам
14:18 18.06.2021 (обновлено: 16:25 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЦИК опубликовал проект календаря мероприятий по подготовке к выборам

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Участковые избирательные комиссии на выборы в Госдуму образуют не позднее 1 августа, следует из проекта календарного плана мероприятий ЦИК по подготовке выборов.
"Формирование участковых избирательных комиссий (если на соответствующих территориях такие комиссии не были сформированы) - не позднее 1 августа 2021 года", - говорится в проекте календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов в Госдуму, который в пятницу рассматривает ЦИК.
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В то же время, не позднее 3 сентября, а в исключительных случаях - не позднее 16 сентября, как следует из документа, должно завершиться формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (в том числе в больницах, на вокзалах, в аэропортах и так далее), в местах, где пребывают граждане, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах России, в труднодоступных или отдаленных местностях, а также на территориях воинских частей, расположенных на обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях.
"Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, и на полярных станциях - не позднее 3 сентября 2021 года, а в исключительных случаях - не позднее 16 сентября 2021 года. Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных за пределами территорий Российской Федерации, назначение председателей таких комиссий - не позднее 26 августа 2021 года, а в исключительных случаях - не позднее 13 сентября 2021 году", - отмечается в проекте.
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"Выдвижение федерального списка кандидатов на съезде политической партии с 18 июня по 12 июля 2021 года", - говорится в документе.
Согласно проекту, выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам на съезде политической партии пройдет с 18 июня по 12 июля. Реализовать право с согласия кандидата изменить одномандатный округ, по которому он первоначально был выдвинут, подав письменное уведомление в ЦИК РФ, партии смогут не позднее 25 июля.
Также не позднее 25 июля партии могут реализовать право с согласия кандидата, включенного в федеральный список кандидатов, выдвинуть его в любом одномандатном избирательном округе, уведомив об этом ЦИК РФ.
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"Самовыдвижение кандидата по одномандатному избирательному округу с 18 июня до 24.00 12 июля 2021 года", - указывается в документе. Самовыдвиженцами могут быть граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом.
Также из документа следует, что не позднее 20 июня министерство юстиции РФ должно опубликовать в СМИ решение о назначении выборов списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах депутатов в Госдуму, в том числе выдвигать федеральные списки кандидатов по одномандатным избирательным округам.
Также документ гласит, что ЦИК России должен не позднее 27 июня на основании данных Государственной автоматизированной системы "Выборы" составить списки политических партий, выдвижение которыми федерального списка кандидатов, кандидата по одномандатному избирательному округу не требует сбора подписей избирателей со всеми соответствующими процедурами.
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"Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами, в течение 10 или 20 дней со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии. Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования - в срок, установленный соответствующей избирательной комиссией", - сообщается в проекте.
Партии могут предоставлять в ЦИК документы для регистрации федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму с 5 июля до 4 августа.
"Предоставление в ЦИК России документов для регистрации федерального списка кандидатов с 5 июля до 18.00 по московскому времени 4 августа",- говорится в материалах.
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Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
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"Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения голосования на избирательных участках на территории РФ - не позднее 8 сентября", - следует из проекта.
Общие результаты выборов предлагается установить не позднее 4 октября, при этом запрет на публикацию данных об итогах голосования на выборах депутатов ГД наступит с 17 сентября до 21.00 19 сентября.
"Предоставление в ЦИК России документов для регистрации федерального списка кандидатов с 5 июля до 18.00 по московскому времени 4 августа",- говорится в материалах.
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"Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, отказаться от дальнейшего участия в выборах подав письменное заявление в соответствующую окружную избирательную комиссию не позднее 11 сентября 2021 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 15 сентября 2021 года", - предлагается в проекте. Кандидат в депутаты Госдумы по партийному списку может сняться с выборов не позднее 1 сентября. Уточняется, что в случае вынуждающих в тому обстоятельств такое право может быть реализовано не позднее 15 сентября.
"Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационного-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) с 14 сентября до 12.00 по московскому времени 19 сентября 2021", - говорится в документе.
 
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