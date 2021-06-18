https://ria.ru/20210618/vybory-1737567482.html

Попова заявила о готовности обеспечить безопасное проведение выборов в ГД

Попова заявила о готовности обеспечить безопасное проведение выборов в ГД - РИА Новости, 18.06.2021

Попова заявила о готовности обеспечить безопасное проведение выборов в ГД

Алгоритм, который может быть использован для организации безопасных выборов в сентябре, есть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T14:15

2021-06-18T14:15

2021-06-18T15:03

элла памфилова

цик рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Алгоритм, который может быть использован для организации безопасных выборов в сентябре, есть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В прошлом году нам удалось организовать все мероприятия, которые проводились ЦИК, в должном порядке и на должном уровне... Следовательно, у нас есть в руках инструмент, алгоритм, который может быть использован для организации безопасного процесса 19 сентября и при подготовке", - сказала Попова на заседании ЦИК России.Анна Попова подчеркнула, что ведомство совместно с ЦИК готово обеспечить безопасное проведение голосования на выборах в сентябре.Она отметила, что способ остановить инфекцию только один - привиться от коронавируса."Я призываю всех сделать это как можно раньше, чтобы и к 19 сентября, и к 1 сентября не иметь никаких рисков получить инфекционное заболевание", - подчеркнула Попова.Участников процесса проведения сентябрьских выборов важно привить от коронавируса, для организаторов это рекомендация, но настоятельная, подчеркнула Анна Попова."По привитости. Это новая рекомендация с сегодняшнего дня, люди, которые обеспечивают и участвуют в процессе проведения выборов, на мой взгляд, должны быть привиты. Это рекомендация, но она очень настоятельная. Привить всех, кто будет принимать участие, также важно", - сказала Попова на заседании ЦИК России.Она отметила, что участники процесса и те, кто придет на участки, должны быть защищены от коронавируса и не иметь рисков по инфицированию в местах голосования.Роспотребнадзор не рекомендует проведение голосования на выборах в сентябре на придомовых территориях, заявила глава ведомства Анна Попова."Такую форму (придомовое голосование) в этой ситуации мы бы, наверное, не рекомендовали", - сказала Попова на заседании ЦИК России.Она отметила, что все остальные алгоритмы - по входу на избирательный участок, по обеззараживанию поверхностей, по обработке рук, по обследованию персонала - сохраняются.Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что "так полюбившееся многими голосование на придомовых территориях, которое в народе прозвали "голосование на пеньках", выполнило свою функцию, когда это было целесообразно, сейчас же в этом "нет никакой необходимости".

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737520395.html

https://ria.ru/20210618/golosovanie-1737571861.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, цик рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, общество