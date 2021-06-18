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Попова заявила о готовности обеспечить безопасное проведение выборов в ГД
Попова заявила о готовности обеспечить безопасное проведение выборов в ГД - РИА Новости, 18.06.2021
Попова заявила о готовности обеспечить безопасное проведение выборов в ГД
Алгоритм, который может быть использован для организации безопасных выборов в сентябре, есть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T14:15
2021-06-18T15:03
элла памфилова
цик рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Алгоритм, который может быть использован для организации безопасных выборов в сентябре, есть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В прошлом году нам удалось организовать все мероприятия, которые проводились ЦИК, в должном порядке и на должном уровне... Следовательно, у нас есть в руках инструмент, алгоритм, который может быть использован для организации безопасного процесса 19 сентября и при подготовке", - сказала Попова на заседании ЦИК России.Анна Попова подчеркнула, что ведомство совместно с ЦИК готово обеспечить безопасное проведение голосования на выборах в сентябре.Она отметила, что способ остановить инфекцию только один - привиться от коронавируса."Я призываю всех сделать это как можно раньше, чтобы и к 19 сентября, и к 1 сентября не иметь никаких рисков получить инфекционное заболевание", - подчеркнула Попова.Участников процесса проведения сентябрьских выборов важно привить от коронавируса, для организаторов это рекомендация, но настоятельная, подчеркнула Анна Попова."По привитости. Это новая рекомендация с сегодняшнего дня, люди, которые обеспечивают и участвуют в процессе проведения выборов, на мой взгляд, должны быть привиты. Это рекомендация, но она очень настоятельная. Привить всех, кто будет принимать участие, также важно", - сказала Попова на заседании ЦИК России.Она отметила, что участники процесса и те, кто придет на участки, должны быть защищены от коронавируса и не иметь рисков по инфицированию в местах голосования.Роспотребнадзор не рекомендует проведение голосования на выборах в сентябре на придомовых территориях, заявила глава ведомства Анна Попова."Такую форму (придомовое голосование) в этой ситуации мы бы, наверное, не рекомендовали", - сказала Попова на заседании ЦИК России.Она отметила, что все остальные алгоритмы - по входу на избирательный участок, по обеззараживанию поверхностей, по обработке рук, по обследованию персонала - сохраняются.Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что "так полюбившееся многими голосование на придомовых территориях, которое в народе прозвали "голосование на пеньках", выполнило свою функцию, когда это было целесообразно, сейчас же в этом "нет никакой необходимости".
https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737520395.html
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элла памфилова, цик рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, общество
Попова заявила о готовности обеспечить безопасное проведение выборов в ГД
14:15 18.06.2021 (обновлено: 15:03 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа форума. День второй
ПМЭФ-2021. Работа форума. День второй - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Попова заявила о готовности обеспечить безопасное проведение выборов в Госдуму

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Алгоритм, который может быть использован для организации безопасных выборов в сентябре, есть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В прошлом году нам удалось организовать все мероприятия, которые проводились ЦИК, в должном порядке и на должном уровне... Следовательно, у нас есть в руках инструмент, алгоритм, который может быть использован для организации безопасного процесса 19 сентября и при подготовке", - сказала Попова на заседании ЦИК России.
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Анна Попова подчеркнула, что ведомство совместно с ЦИК готово обеспечить безопасное проведение голосования на выборах в сентябре.

"Наш прогноз на сентябрь такой - мы готовы вместе с вами обеспечить безопасное проведение голосования с тем, чтобы волеизъявление наших граждан могло быть реализовано в полном объеме", - сказала Попова на заседании ЦИК России.

Она отметила, что способ остановить инфекцию только один - привиться от коронавируса.
"Я призываю всех сделать это как можно раньше, чтобы и к 19 сентября, и к 1 сентября не иметь никаких рисков получить инфекционное заболевание", - подчеркнула Попова.
Участников процесса проведения сентябрьских выборов важно привить от коронавируса, для организаторов это рекомендация, но настоятельная, подчеркнула Анна Попова.
"По привитости. Это новая рекомендация с сегодняшнего дня, люди, которые обеспечивают и участвуют в процессе проведения выборов, на мой взгляд, должны быть привиты. Это рекомендация, но она очень настоятельная. Привить всех, кто будет принимать участие, также важно", - сказала Попова на заседании ЦИК России.
Она отметила, что участники процесса и те, кто придет на участки, должны быть защищены от коронавируса и не иметь рисков по инфицированию в местах голосования.
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Роспотребнадзор не рекомендует проведение голосования на выборах в сентябре на придомовых территориях, заявила глава ведомства Анна Попова.
"Такую форму (придомовое голосование) в этой ситуации мы бы, наверное, не рекомендовали", - сказала Попова на заседании ЦИК России.
Она отметила, что все остальные алгоритмы - по входу на избирательный участок, по обеззараживанию поверхностей, по обработке рук, по обследованию персонала - сохраняются.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что "так полюбившееся многими голосование на придомовых территориях, которое в народе прозвали "голосование на пеньках", выполнило свою функцию, когда это было целесообразно, сейчас же в этом "нет никакой необходимости".
 
Распространение коронавирусаЭлла ПамфиловаЦИК РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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