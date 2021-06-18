https://ria.ru/20210618/vybory-1737546507.html
В Кремле оценили возможность переноса осенних выборов
В Кремле оценили возможность переноса осенних выборов - РИА Новости, 18.06.2021
В Кремле оценили возможность переноса осенних выборов
Электоральный процесс лучше не подвергать влиянию обстоятельств, опыт работы в пандемию есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:38
2021-06-18T12:38
2021-06-18T12:41
россия
владимир путин
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Электоральный процесс лучше не подвергать влиянию обстоятельств, опыт работы в пандемию есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле перенос парламентских выборов в связи с ситуацией с коронавирусом."Мне неизвестно об этом. Мы знаем, что в условиях пандемии мы уже, скажем так, аналогичные мероприятия проводили. Опыт у Центризбиркома и у наших санитарных властей наработан, я имею в виду голосование по изменениям в конституцию. Тогда в результате принятых мер удалось обеспечить санитарную безопасность процесса голосования. Поэтому опыт есть, который позволяет нам хеджировать все риски", - сказал Песков журналистам."Безусловно, электоральный процесс, конечно, лучше как-то не подвергать влиянию обстоятельств. Но главным все-таки является тот опыт, который наработан", - подчеркнул Песков на уточняющий вопрос о том, действительно ли переноса выборов хотелось бы избежать.
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россия, владимир путин, политика, дмитрий песков
В Кремле оценили возможность переноса осенних выборов
12:38 18.06.2021 (обновлено: 12:41 18.06.2021)
В Кремле призвали не подвергать электоральный процесс влиянию обстоятельств
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Электоральный процесс лучше не подвергать влиянию обстоятельств, опыт работы в пандемию есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков
, отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле перенос парламентских выборов в связи с ситуацией с коронавирусом.
"Мне неизвестно об этом. Мы знаем, что в условиях пандемии мы уже, скажем так, аналогичные мероприятия проводили. Опыт у Центризбиркома и у наших санитарных властей наработан, я имею в виду голосование по изменениям в конституцию. Тогда в результате принятых мер удалось обеспечить санитарную безопасность процесса голосования. Поэтому опыт есть, который позволяет нам хеджировать все риски", - сказал Песков журналистам.
"Безусловно, электоральный процесс, конечно, лучше как-то не подвергать влиянию обстоятельств. Но главным все-таки является тот опыт, который наработан", - подчеркнул Песков на уточняющий вопрос о том, действительно ли переноса выборов хотелось бы избежать.