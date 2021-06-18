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Процедура выборов президента Ирана

Процедура выборов президента Ирана - РИА Новости, 18.06.2021

Процедура выборов президента Ирана

Согласно Конституции Исламской республики Иран (1989), президент является вторым высшим официальным лицом после лидера страны. Он отвечает за выполнение... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T04:04

2021-06-18T04:04

2021-06-18T04:04

справки

иран

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Согласно Конституции Исламской республики Иран (1989), президент является вторым высшим официальным лицом после лидера страны. Он отвечает за выполнение Конституции и руководит исполнительной властью во всех сферах, кроме тех, которые отнесены к непосредственному ведению лидера страны. Президент избирается на четыре года прямым голосованием, он может избираться только на два срока подряд. Президент должен избираться из религиозно-политических деятелей, отвечающих следующим требованиям: "иранское происхождение, гражданство Ирана, распорядительность и организационные способности, достойная биография и набожность, религиозность, вера в основы Исламской Республики и принадлежность к официальной религии страны".Кандидату не должно быть менее 40 и более 75 лет. Будущий президент обязан обладать управленческим опытом сроком не менее четырех лет, не иметь судимости и владеть, как минимум, степенью магистра наук. Выборы нового президента должны проводиться как минимум за один месяц до истечения полномочий предыдущего президента. В период между выборами нового президента и времени истечения полномочий предыдущего функции президента исполняет ранее избранный президент. В 2021 году выборы пройдут 18 июня. В соответствии с Конституцией, ответственность по контролю за выборами президента Ирана лежит на Совете стражей Конституции. Совет наделен полномочиями отклонять любую кандидатуру, которая, по его мнению, не соответствует конституционным требованиям. Регистрация кандидатов длится пять дней. После официального объявления кандидатов в президенты Ирана начинается агитационный период, который длится 20 дней. В случае смерти одного из кандидатов в течение 10 дней до голосования выборы откладываются на две недели. Также в случае смерти одного из кандидатов между первым и вторым турами выборов выборы переносятся на две недели.На выборах могут присутствовать наблюдатели.Право голосовать имеют все дееспособные граждане Ирана старше 18 лет. В 2021 году из-за эпидемии COVID-19 для уменьшения распространения инфекции будет увеличено количество времени, отведенного для голосования. Голосование будет проведено в день выборов с семи утра до двух часов ночи. Как правило, в день выборов голосование проводится с использованием бумажных бюллетеней и урн для голосования, однако в 2021 году в некоторых городах Ирана голосование пройдет в электронном виде. Участники голосования должны иметь при себе свидетельство о рождении, национальную карту или действующий паспорт. Во время проведения первого тура выборов избиратели могут голосовать в избирательном округе по своему выбору, однако им не разрешается менять округа во втором туре.Президент выбирается абсолютным большинством (более 50%) голосов избирателей. Если в первом туре выборов никто из кандидатов не набрал такого большинства голосов, в пятницу на следующей неделе проводится повторное голосование.Во втором туре выборов участвуют только два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Если же кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, откажутся от участия во втором туре, в нем примут участие два других кандидата, опередивших в первом туре остальных претендентов по количеству голосов избирателей.Все бюллетени подсчитываются вручную, поэтому окончательный результат не может быть объявлен ранее чем через два дня, при этом предварительные результаты могут появиться раньше. Новоизбранный президент вступает в должность после принесения присяги.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, иран