https://ria.ru/20210618/vrosoyuz-1737637212.html
Макрон призвал Евросоюз создать общие правила в отношениях с Россией
Макрон призвал Евросоюз создать общие правила в отношениях с Россией - РИА Новости, 18.06.2021
Макрон призвал Евросоюз создать общие правила в отношениях с Россией
ЕС необходимо выработать общие правила об отношениях с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T20:27
2021-06-18T20:27
2021-06-18T20:27
россия
эммануэль макрон
нато
евросоюз
ангела меркель
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/49/1562374999_0:175:3000:1863_1920x0_80_0_0_9966a8c0f4eb2e71d78d913b25f09a9a.jpg
ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости. ЕС необходимо выработать общие правила об отношениях с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы вернемся к теме России, чтобы поразмышлять об общих мерах по отношению к нашему соседу, чтобы реагировать по принципу солидарности на провокации, но особенно - чтобы обозначить подходы к сотрудничеству. Мы регулярно сталкиваемся с провокациями, новой конфликтностью, но нужно признать необходимость выработки общих правил в отношениях с Россией", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель перед началом переговоров в Берлине.Ранее французский президент заявил, что НАТО нужен "требовательный диалог" с Россией для построения архитектуры безопасности в Европе.
https://ria.ru/20210618/merkel-1737633480.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/49/1562374999_337:0:3000:1997_1920x0_80_0_0_9f3032fcfcb65d797de52d4397f873ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эммануэль макрон, нато, евросоюз, ангела меркель, европа, в мире
Макрон призвал Евросоюз создать общие правила в отношениях с Россией
Макрон призвал Евросоюз создать общие правила в отношениях с Россией