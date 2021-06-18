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Макрон призвал Евросоюз создать общие правила в отношениях с Россией

Макрон призвал Евросоюз создать общие правила в отношениях с Россией - РИА Новости, 18.06.2021

Макрон призвал Евросоюз создать общие правила в отношениях с Россией

ЕС необходимо выработать общие правила об отношениях с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T20:27

2021-06-18T20:27

2021-06-18T20:27

россия

эммануэль макрон

нато

евросоюз

ангела меркель

европа

в мире

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ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости. ЕС необходимо выработать общие правила об отношениях с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы вернемся к теме России, чтобы поразмышлять об общих мерах по отношению к нашему соседу, чтобы реагировать по принципу солидарности на провокации, но особенно - чтобы обозначить подходы к сотрудничеству. Мы регулярно сталкиваемся с провокациями, новой конфликтностью, но нужно признать необходимость выработки общих правил в отношениях с Россией", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель перед началом переговоров в Берлине.Ранее французский президент заявил, что НАТО нужен "требовательный диалог" с Россией для построения архитектуры безопасности в Европе.

https://ria.ru/20210618/merkel-1737633480.html

россия

европа

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россия, эммануэль макрон, нато, евросоюз, ангела меркель, европа, в мире