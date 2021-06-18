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Макрон призвал Евросоюз создать общие правила в отношениях с Россией
Макрон призвал Евросоюз создать общие правила в отношениях с Россией - РИА Новости, 18.06.2021
Макрон призвал Евросоюз создать общие правила в отношениях с Россией
ЕС необходимо выработать общие правила об отношениях с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T20:27
2021-06-18T20:27
россия
эммануэль макрон
нато
евросоюз
ангела меркель
европа
в мире
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ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости. ЕС необходимо выработать общие правила об отношениях с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы вернемся к теме России, чтобы поразмышлять об общих мерах по отношению к нашему соседу, чтобы реагировать по принципу солидарности на провокации, но особенно - чтобы обозначить подходы к сотрудничеству. Мы регулярно сталкиваемся с провокациями, новой конфликтностью, но нужно признать необходимость выработки общих правил в отношениях с Россией", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель перед началом переговоров в Берлине.Ранее французский президент заявил, что НАТО нужен "требовательный диалог" с Россией для построения архитектуры безопасности в Европе.
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россия, эммануэль макрон, нато, евросоюз, ангела меркель, европа, в мире
Макрон призвал Евросоюз создать общие правила в отношениях с Россией
20:27 18.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Макрон призвал Евросоюз создать общие правила в отношениях с Россией

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости. ЕС необходимо выработать общие правила об отношениях с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы вернемся к теме России, чтобы поразмышлять об общих мерах по отношению к нашему соседу, чтобы реагировать по принципу солидарности на провокации, но особенно - чтобы обозначить подходы к сотрудничеству. Мы регулярно сталкиваемся с провокациями, новой конфликтностью, но нужно признать необходимость выработки общих правил в отношениях с Россией", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель перед началом переговоров в Берлине.
Ранее французский президент заявил, что НАТО нужен "требовательный диалог" с Россией для построения архитектуры безопасности в Европе.
Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите G7 в Великобритании - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
Вчера, 20:02
Меркель заявила о необходимости вести диалог с Россией
 
РоссияЭммануэль МакронНАТОЕвросоюзАнгела МеркельЕвропаВ мире
 
 
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