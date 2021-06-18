Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210618/vrazumlenie-1737569558.html
"Табаки тоже хотят!" Французы высмеяли намерение ЕС вразумить Россию
"Табаки тоже хотят!" Французы высмеяли намерение ЕС вразумить Россию - РИА Новости, 18.06.2021
"Табаки тоже хотят!" Французы высмеяли намерение ЕС вразумить Россию
Доклад Еврокомиссии по отношениям России и Евросоюза вызвал бурное обсуждение среди читателей французской газеты Le Figaro. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T14:23
2021-06-18T15:35
россия
минские соглашения
жозеп боррель
еврокомиссия
евросоюз
владимир путин
ливия
сирия
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151583/95/1515839569_0:75:3086:1811_1920x0_80_0_0_da8a7f3bbfd45a10cb60a014a5cff977.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Доклад Еврокомиссии по отношениям России и Евросоюза вызвал бурное обсуждение среди читателей французской газеты Le Figaro. Многих комментаторов возмутила представленная в документе идея "образумить Россию"."Ого, и Табаки тоже этого хотят! Очень смешно", — написал другой."Проблема Евросоюза в том, что за него решают США", – считает Ja9978.Кроме того, пользователи не обошли стороной ситуацию на юго-востоке Украины.По мнению читателя под ником Daren18, Евросоюз в очередной раз доказал, что это не более чем экономическая организация."Для решения своих проблем мы можем лишь установить какую-нибудь марионетку типа Навального в России. Но что потом? Нам же станет скучно", — иронизирует он.В представленном ранее докладе Еврокомиссия предложила использовать в отношении России новую стратегию, которая бы сочетала три принципа: дистанцирование, давление и диалог по интересным для Евросоюза вопросам. В частности, предполагается, что диалог может вестись по вопросам здравоохранения, климату, ядерной программе Ирана, борьбе с терроризмом. Также предлагается активно развивать контакты между народами России и стран Евросоюза, в связи с чем глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил проводить "более щедрую визовую политику".
https://radiosputnik.ria.ru/20210531/es-1735010100.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210617/trukhachev-1737488372.html
россия
ливия
сирия
иран
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151583/95/1515839569_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_4941feb560d4b20e7a5aab44f3a52973.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, минские соглашения, жозеп боррель, еврокомиссия, евросоюз, владимир путин, ливия, сирия, иран, украина, политика
"Табаки тоже хотят!" Французы высмеяли намерение ЕС вразумить Россию
14:23 18.06.2021 (обновлено: 15:35 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк

Читатели Le Figaro высмеяли намерение ЕС вразумить Россию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Доклад Еврокомиссии по отношениям России и Евросоюза вызвал бурное обсуждение среди читателей французской газеты Le Figaro.
Многих комментаторов возмутила представленная в документе идея "образумить Россию".

"Давайте подождем, когда здравый смысл вернется к ЕС? Может быть, тогда Москва образумится", — предложил Edmond.

"Ого, и Табаки тоже этого хотят! Очень смешно", — написал другой.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 21:01Сказано в эфире
"Идей в Европе нет". Чего хочет добиться ЕС от России и Белоруссии?
"Проблема Евросоюза в том, что за него решают США", – считает Ja9978.
Кроме того, пользователи не обошли стороной ситуацию на юго-востоке Украины.

"Полное выполнение Минских соглашений – это то, к чему Путин призывает с момента их разработки. Если ЕС намерен вести серьезный диалог с Россией, пусть она предоставит доказательства ее так называемой подрывной внешней политики. Но ведь это не Москва разорила Ливию, Ирак и Сирию", — отметил EugénieEtcheverry.

По мнению читателя под ником Daren18, Евросоюз в очередной раз доказал, что это не более чем экономическая организация.
"Для решения своих проблем мы можем лишь установить какую-нибудь марионетку типа Навального в России. Но что потом? Нам же станет скучно", — иронизирует он.
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 21:21Сказано в эфире
Австрия – за мир в Европе вместе с Россией. А что Европа?
В представленном ранее докладе Еврокомиссия предложила использовать в отношении России новую стратегию, которая бы сочетала три принципа: дистанцирование, давление и диалог по интересным для Евросоюза вопросам. В частности, предполагается, что диалог может вестись по вопросам здравоохранения, климату, ядерной программе Ирана, борьбе с терроризмом. Также предлагается активно развивать контакты между народами России и стран Евросоюза, в связи с чем глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил проводить "более щедрую визовую политику".
 
РоссияМинские соглашенияЖозеп БоррельЕврокомиссияЕвросоюзВладимир ПутинЛивияСирияИранУкраинаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22Число пострадавших от подтопления в Ялте возросло до 18 человек
09:21Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
09:18Россияне назвали желаемый уровень зарплаты в 2021 году
09:14Московские власти планируют развернуть до 24 тысяч коек для COVID-больных
09:11Эксперты выявили в даркнете продажу поддельных сертификатов о вакцинации
09:08Гинцбург назвал плюсы ревакцинации "Спутником Лайт"
09:01Стали известны подробности о погибших при крушении самолета в Кузбассе
09:00Черные дыры и темная материя: российские физики обсудили новую гипотезу
08:57Иммунолог Болибок оценил шансы умереть без прививки от COVID-19
08:46Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен
08:41В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
08:38Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
08:35Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
08:31Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора
08:27Стали известны подробности жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:22При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
08:17Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
08:14Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой
08:14Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
08:13Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
Лента новостейМолния