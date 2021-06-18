https://ria.ru/20210618/vrazumlenie-1737569558.html

"Табаки тоже хотят!" Французы высмеяли намерение ЕС вразумить Россию

"Табаки тоже хотят!" Французы высмеяли намерение ЕС вразумить Россию - РИА Новости, 18.06.2021

"Табаки тоже хотят!" Французы высмеяли намерение ЕС вразумить Россию

Доклад Еврокомиссии по отношениям России и Евросоюза вызвал бурное обсуждение среди читателей французской газеты Le Figaro. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T14:23

2021-06-18T14:23

2021-06-18T15:35

россия

минские соглашения

жозеп боррель

еврокомиссия

евросоюз

владимир путин

ливия

сирия

иран

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Доклад Еврокомиссии по отношениям России и Евросоюза вызвал бурное обсуждение среди читателей французской газеты Le Figaro. Многих комментаторов возмутила представленная в документе идея "образумить Россию"."Ого, и Табаки тоже этого хотят! Очень смешно", — написал другой."Проблема Евросоюза в том, что за него решают США", – считает Ja9978.Кроме того, пользователи не обошли стороной ситуацию на юго-востоке Украины.По мнению читателя под ником Daren18, Евросоюз в очередной раз доказал, что это не более чем экономическая организация."Для решения своих проблем мы можем лишь установить какую-нибудь марионетку типа Навального в России. Но что потом? Нам же станет скучно", — иронизирует он.В представленном ранее докладе Еврокомиссия предложила использовать в отношении России новую стратегию, которая бы сочетала три принципа: дистанцирование, давление и диалог по интересным для Евросоюза вопросам. В частности, предполагается, что диалог может вестись по вопросам здравоохранения, климату, ядерной программе Ирана, борьбе с терроризмом. Также предлагается активно развивать контакты между народами России и стран Евросоюза, в связи с чем глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил проводить "более щедрую визовую политику".

https://radiosputnik.ria.ru/20210531/es-1735010100.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/trukhachev-1737488372.html

россия

ливия

сирия

иран

украина

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россия, минские соглашения, жозеп боррель, еврокомиссия, евросоюз, владимир путин, ливия, сирия, иран, украина, политика