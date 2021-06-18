"Табаки тоже хотят!" Французы высмеяли намерение ЕС вразумить Россию
14:23 18.06.2021 (обновлено: 15:35 18.06.2021)
Читатели Le Figaro высмеяли намерение ЕС вразумить Россию
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Доклад Еврокомиссии по отношениям России и Евросоюза вызвал бурное обсуждение среди читателей французской газеты Le Figaro.
Многих комментаторов возмутила представленная в документе идея "образумить Россию".
"Давайте подождем, когда здравый смысл вернется к ЕС? Может быть, тогда Москва образумится", — предложил Edmond.
"Ого, и Табаки тоже этого хотят! Очень смешно", — написал другой.
"Проблема Евросоюза в том, что за него решают США", – считает Ja9978.
Кроме того, пользователи не обошли стороной ситуацию на юго-востоке Украины.
"Полное выполнение Минских соглашений – это то, к чему Путин призывает с момента их разработки. Если ЕС намерен вести серьезный диалог с Россией, пусть она предоставит доказательства ее так называемой подрывной внешней политики. Но ведь это не Москва разорила Ливию, Ирак и Сирию", — отметил EugénieEtcheverry.
По мнению читателя под ником Daren18, Евросоюз в очередной раз доказал, что это не более чем экономическая организация.
"Для решения своих проблем мы можем лишь установить какую-нибудь марионетку типа Навального в России. Но что потом? Нам же станет скучно", — иронизирует он.
В представленном ранее докладе Еврокомиссия предложила использовать в отношении России новую стратегию, которая бы сочетала три принципа: дистанцирование, давление и диалог по интересным для Евросоюза вопросам. В частности, предполагается, что диалог может вестись по вопросам здравоохранения, климату, ядерной программе Ирана, борьбе с терроризмом. Также предлагается активно развивать контакты между народами России и стран Евросоюза, в связи с чем глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил проводить "более щедрую визовую политику".