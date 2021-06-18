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В ВОЗ назвали новый доминантный вариант COVID-19
В ВОЗ назвали новый доминантный вариант COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021
В ВОЗ назвали новый доминантный вариант COVID-19
Вариант коронавируса "Дельта" становится доминантным во всем мире ввиду повышенной передаваемости, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T17:59
2021-06-18T17:59
2021-06-18T17:59
распространение коронавируса
сумья сваминатан
коронавирус covid-19
воз
в мире
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ЦЮРИХ, 18 июн - РИА Новости. Вариант коронавируса "Дельта" становится доминантным во всем мире ввиду повышенной передаваемости, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан."Вариант "Дельта" уверенно движется к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире из-за его значительно увеличенной трансмиссионной способности", - заявила Сваминатан на брифинге в пятницу.Согласно данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса, или вариант "Дельта", названный B.1.617, был выявлен в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур.
https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737608680.html
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сумья сваминатан, коронавирус covid-19, воз, в мире
В ВОЗ назвали новый доминантный вариант COVID-19
Представитель ВОЗ заявил, что вариант COVID-19 "Дельта" становится доминантным во всем мире