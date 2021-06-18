https://ria.ru/20210618/voz-1737610204.html

В ВОЗ назвали новый доминантный вариант COVID-19

В ВОЗ назвали новый доминантный вариант COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021

В ВОЗ назвали новый доминантный вариант COVID-19

Вариант коронавируса "Дельта" становится доминантным во всем мире ввиду повышенной передаваемости, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:59

2021-06-18T17:59

2021-06-18T17:59

распространение коронавируса

сумья сваминатан

коронавирус covid-19

воз

в мире

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ЦЮРИХ, 18 июн - РИА Новости. Вариант коронавируса "Дельта" становится доминантным во всем мире ввиду повышенной передаваемости, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан."Вариант "Дельта" уверенно движется к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире из-за его значительно увеличенной трансмиссионной способности", - заявила Сваминатан на брифинге в пятницу.Согласно данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса, или вариант "Дельта", названный B.1.617, был выявлен в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур.

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737608680.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сумья сваминатан, коронавирус covid-19, воз, в мире