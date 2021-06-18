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Президент Германии напомнил о жертвах народов бывшего СССР в войне
Президент Германии напомнил о жертвах народов бывшего СССР в войне - РИА Новости, 18.06.2021
Президент Германии напомнил о жертвах народов бывшего СССР в войне
Никто не пострадал во Второй мировой войне больше, чем народы бывшего Советского Союза, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, открывая в Берлине... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:47
2021-06-18T12:47
2021-06-18T12:47
франк-вальтер штайнмайер
вторая мировая война (1939-1945)
германия
ссср
в мире
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БЕРЛИН, 18 июн - РИА Новости. Никто не пострадал во Второй мировой войне больше, чем народы бывшего Советского Союза, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, открывая в Берлине выставку "Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне".Церемония проходит в германо-российском музее Берлин-Карлсхорст, выставка станет центральным официальным мероприятием в ФРГ, приуроченным к 80-й годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР. В открытии выставки, помимо президента ФРГ, принимают участие послы стран, входивших в состав СССР, депутаты бундестага, представители МИД и правительства Германии, другие гости.
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франк-вальтер штайнмайер, вторая мировая война (1939-1945), германия, ссср, в мире
Президент Германии напомнил о жертвах народов бывшего СССР в войне
Штайнмайер заявил, что никто не пострадал во Второй мировой больше, чем народы бывшего СССР