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Президент Германии напомнил о жертвах народов бывшего СССР в войне

Президент Германии напомнил о жертвах народов бывшего СССР в войне - РИА Новости, 18.06.2021

Президент Германии напомнил о жертвах народов бывшего СССР в войне

Никто не пострадал во Второй мировой войне больше, чем народы бывшего Советского Союза, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, открывая в Берлине... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:47

2021-06-18T12:47

2021-06-18T12:47

франк-вальтер штайнмайер

вторая мировая война (1939-1945)

германия

ссср

в мире

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БЕРЛИН, 18 июн - РИА Новости. Никто не пострадал во Второй мировой войне больше, чем народы бывшего Советского Союза, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, открывая в Берлине выставку "Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне".Церемония проходит в германо-российском музее Берлин-Карлсхорст, выставка станет центральным официальным мероприятием в ФРГ, приуроченным к 80-й годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР. В открытии выставки, помимо президента ФРГ, принимают участие послы стран, входивших в состав СССР, депутаты бундестага, представители МИД и правительства Германии, другие гости.

германия

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франк-вальтер штайнмайер, вторая мировая война (1939-1945), германия, ссср, в мире