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Воробьев пообещал сделать все возможное, чтобы избежать локдауна
Воробьев пообещал сделать все возможное, чтобы избежать локдауна - РИА Новости, 18.06.2021
Воробьев пообещал сделать все возможное, чтобы избежать локдауна
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе делают всё, чтобы избежать локдауна. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T22:20
2021-06-18T22:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
андрей воробьев
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе делают всё, чтобы избежать локдауна."Делаем всё, чтобы этого избежать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.По словам губернатора, ограничения действуют - как минимум, надо носить маску."С вакцинацией на этой неделе всё радикально изменилось, и у нас, и в Москве. Мы в 3, в 4 раза выросли по записи, вакцинация идет очень активно. Спасибо минздраву, мы получили очень заметную дозу - 225 тысяч вакцин, в понедельник-вторник ещё получаем вакцины", - отметил губернатор."Сейчас где-то 1,2 миллионов (человек - ред) привито. Таким темпом, которым мы сейчас пошли, то мы будем, думаю, тысяч 30-40, может на 50 тысяч выйдем вакцин в сутки, потому что мы и ночью работаем тоже", - сказал Воробьев."У нас на максимуме (заболеваемости) было порядка 19 тысяч коек, сейчас - 12,5 тысячи. Думаю, что мы до 15 тысяч точно дойдем. Будем смотреть по дальнейшей динамике госпитализации. Но нужно сделать все, чтобы уйти от локдауна, мы не можем безгранично койки разворачивать ", - добавил губернатор.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье)
Воробьев пообещал сделать все возможное, чтобы избежать локдауна
22:20 18.06.2021 (обновлено: 22:21 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Подмосковья Воробьев пообещал сделать все возможное, чтобы избежать локдауна

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе делают всё, чтобы избежать локдауна.
"Делаем всё, чтобы этого избежать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.
По словам губернатора, ограничения действуют - как минимум, надо носить маску.
"С вакцинацией на этой неделе всё радикально изменилось, и у нас, и в Москве. Мы в 3, в 4 раза выросли по записи, вакцинация идет очень активно. Спасибо минздраву, мы получили очень заметную дозу - 225 тысяч вакцин, в понедельник-вторник ещё получаем вакцины", - отметил губернатор.
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"Сейчас где-то 1,2 миллионов (человек - ред) привито. Таким темпом, которым мы сейчас пошли, то мы будем, думаю, тысяч 30-40, может на 50 тысяч выйдем вакцин в сутки, потому что мы и ночью работаем тоже", - сказал Воробьев.
"У нас на максимуме (заболеваемости) было порядка 19 тысяч коек, сейчас - 12,5 тысячи. Думаю, что мы до 15 тысяч точно дойдем. Будем смотреть по дальнейшей динамике госпитализации. Но нужно сделать все, чтобы уйти от локдауна, мы не можем безгранично койки разворачивать ", - добавил губернатор.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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