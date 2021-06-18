https://ria.ru/20210618/vorobev-1737586026.html
Воробьев рассказал, сколько пациентов на ИВЛ в Подмосковье
Воробьев рассказал, сколько пациентов на ИВЛ в Подмосковье - РИА Новости, 18.06.2021
Воробьев рассказал, сколько пациентов на ИВЛ в Подмосковье
Число пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которые находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в Московской области достигает 350-370, сообщил... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T15:48
2021-06-18T15:48
2021-06-18T15:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Число пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которые находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в Московской области достигает 350-370, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев."Ситуация в Московской области тяжелая, опасная. Госпитализация людей с поражением COVID-19 зашкаливает. У нас в первую и вторую волну эпидемии лежало на ИВЛ 170, максимально 220-230 человек. Сейчас - 350-370 человек", - сказал губернатор Подмосковья в эфире "Специальный гость" на канале RTVI.Он также отметил, что наблюдается рост заражения коронавирусом среди людей в возрасте от 20 до 45 лет."Если раньше это была группа 50+, хотя большинство было 60+, то сейчас от 20 до 45 лет - эта категория прибавила каждая по 6%, то есть от 20 до 30 (лет) - плюс 6%, и от 30 до 50 (лет) - плюс 6% в этой возрастной группе", - добавил Воробьев.
https://radiosputnik.ria.ru/20210618/podmoskove-1737585383.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Воробьев рассказал, сколько пациентов на ИВЛ в Подмосковье
Андрей Воробьев рассказал о том, сколько пациентов с COVID-19 в Подмосковье находятся на ИВЛ