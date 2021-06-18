https://ria.ru/20210618/vorobev-1737580666.html
Губернатор Московской области Воробьев сделал третью прививку от COVID-19
Губернатор Московской области Воробьев сделал третью прививку от COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021
Губернатор Московской области Воробьев сделал третью прививку от COVID-19
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что на днях сделал прививку от коронавируса уже третий раз из-за специфики индийского штамма. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T15:14
2021-06-18T15:14
2021-06-18T16:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
андрей воробьев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1599002192_0:73:2000:1198_1920x0_80_0_0_fd8f5854b23a8c3fca8ef9a850d4f9b5.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что на днях сделал прививку от коронавируса уже третий раз из-за специфики индийского штамма.Также губернатор пояснил, что прививки он перенес бессимптомно."Специфика этого штамма – он более агрессивный, и если у тебя антитела падают, он может тебя атаковать. Да, человек будет болеть в более легкой форме, это уже подтвержденный факт - по крайней мере, в абсолютном большинстве случаев это так. Человек легко перенесет заболевание. А вот те, кто не привит, находятся в очень сложной ситуации", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20210618/revaktsinatsiya-1737518999.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1599002192_154:0:1846:1269_1920x0_80_0_0_afdf286574bd1ea90726789c7a02981b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, общество
Губернатор Московской области Воробьев сделал третью прививку от COVID-19
15:14 18.06.2021 (обновлено: 16:28 18.06.2021)
Губернатор Московской области Воробьев сделал третью прививку от коронавируса