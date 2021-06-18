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Губернатор Московской области Воробьев сделал третью прививку от COVID-19
Губернатор Московской области Воробьев сделал третью прививку от COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021
Губернатор Московской области Воробьев сделал третью прививку от COVID-19
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что на днях сделал прививку от коронавируса уже третий раз из-за специфики индийского штамма. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T15:14
2021-06-18T16:28
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что на днях сделал прививку от коронавируса уже третий раз из-за специфики индийского штамма.Также губернатор пояснил, что прививки он перенес бессимптомно."Специфика этого штамма – он более агрессивный, и если у тебя антитела падают, он может тебя атаковать. Да, человек будет болеть в более легкой форме, это уже подтвержденный факт - по крайней мере, в абсолютном большинстве случаев это так. Человек легко перенесет заболевание. А вот те, кто не привит, находятся в очень сложной ситуации", - сказал губернатор.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, общество
Губернатор Московской области Воробьев сделал третью прививку от COVID-19
15:14 18.06.2021 (обновлено: 16:28 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский

Губернатор Московской области Воробьев сделал третью прививку от коронавируса

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что на днях сделал прививку от коронавируса уже третий раз из-за специфики индийского штамма.

"Я вакцинирован, и уже третий раз. Потому что в чем еще специфика этого индийского штамма (коронавируса) – антитела должны быть высокие. За ними нужно следить, смотреть. Я ставил прививку в ноябре, и недавно поставил на днях третью вакцину", - сказал губернатор в эфире "Специальный гость" на канале RTVI.

Также губернатор пояснил, что прививки он перенес бессимптомно.
"Специфика этого штамма – он более агрессивный, и если у тебя антитела падают, он может тебя атаковать. Да, человек будет болеть в более легкой форме, это уже подтвержденный факт - по крайней мере, в абсолютном большинстве случаев это так. Человек легко перенесет заболевание. А вот те, кто не привит, находятся в очень сложной ситуации", - сказал губернатор.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАндрей ВоробьевОбщество
 
 
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