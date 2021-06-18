https://ria.ru/20210618/vorobev-1737580666.html

Губернатор Московской области Воробьев сделал третью прививку от COVID-19

Губернатор Московской области Воробьев сделал третью прививку от COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021

Губернатор Московской области Воробьев сделал третью прививку от COVID-19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что на днях сделал прививку от коронавируса уже третий раз из-за специфики индийского штамма. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T15:14

2021-06-18T15:14

2021-06-18T16:28

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

андрей воробьев

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что на днях сделал прививку от коронавируса уже третий раз из-за специфики индийского штамма.Также губернатор пояснил, что прививки он перенес бессимптомно."Специфика этого штамма – он более агрессивный, и если у тебя антитела падают, он может тебя атаковать. Да, человек будет болеть в более легкой форме, это уже подтвержденный факт - по крайней мере, в абсолютном большинстве случаев это так. Человек легко перенесет заболевание. А вот те, кто не привит, находятся в очень сложной ситуации", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20210618/revaktsinatsiya-1737518999.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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