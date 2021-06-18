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Володин прокомментировал идею о снижении нештрафуемого порога скорости
Володин прокомментировал идею о снижении нештрафуемого порога скорости - РИА Новости, 18.06.2021
Володин прокомментировал идею о снижении нештрафуемого порога скорости
Снижение нештрафуемого порога скорости в населенных пунктах до 10 километров в час несет в себе увеличение коррупции и риск ошибок, и подобные законодательные... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T16:53
2021-06-18T18:16
единая россия
авто
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Снижение нештрафуемого порога скорости в населенных пунктах до 10 километров в час несет в себе увеличение коррупции и риск ошибок, и подобные законодательные инициативы непонятны в условиях отсутствия их поддержки, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин."За последнее время звучал ряд инициатив от депутатов Госдумы, представителей правительства о снижении нештрафуемого порога скорости в населенных пунктах до 10 километров в час. Озвучиваемые инициативы, с одной стороны, недостаточно проработаны, несут в себе увеличение коррупции и ошибок при определении превышения скорости. С другой стороны, те, кто их инициирует, не учитывают негативного отношения к этому большинства депутатов Госдумы", - написал Володин в пятницу в своем Telegram-канале.В связи с этим, добавил он, "непонятно, для чего это все предлагается, если нет желающих поддержать эти инициативы"."Более того, публично об этом не раз высказывались. В ситуации, когда и так много тревог и напряжения в обществе, лучше не предлагать темы, которые под собой не имеют оснований для поддержки", - считает спикер Госдумы.В четверг депутат Госдумы Родион Букачаков ("Единая Россия") предложил штрафовать водителей на 500 рублей за превышение максимальной скорости в населенных пунктах более чем на 10 километров в час (но не более 20 километров в час). В пояснительной записке отмечалось, что законопроект разработан с целью уменьшения количества ДТП, которые возникают при превышении водителями скорости в населённых пунктах.В пятницу также стало известно, что Букачаков отозвал свой законопроект - запись об этом появилась в электронной базе данных нижней палаты парламента.
https://ria.ru/20210612/shtraf-1736718542.html
https://ria.ru/20210531/vozhdenie-1734860598.html
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единая россия, авто, госдума рф, вячеслав володин, общество
Володин прокомментировал идею о снижении нештрафуемого порога скорости
16:53 18.06.2021 (обновлено: 18:16 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАвтомобили движутся на Третьем транспортном кольце в Москве
Автомобили движутся на Третьем транспортном кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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Володин заявил, что снижение нештрафуемого порога скорости приведет к коррупции и ошибкам

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Снижение нештрафуемого порога скорости в населенных пунктах до 10 километров в час несет в себе увеличение коррупции и риск ошибок, и подобные законодательные инициативы непонятны в условиях отсутствия их поддержки, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"За последнее время звучал ряд инициатив от депутатов Госдумы, представителей правительства о снижении нештрафуемого порога скорости в населенных пунктах до 10 километров в час. Озвучиваемые инициативы, с одной стороны, недостаточно проработаны, несут в себе увеличение коррупции и ошибок при определении превышения скорости. С другой стороны, те, кто их инициирует, не учитывают негативного отношения к этому большинства депутатов Госдумы", - написал Володин в пятницу в своем Telegram-канале.
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В связи с этим, добавил он, "непонятно, для чего это все предлагается, если нет желающих поддержать эти инициативы".
"Более того, публично об этом не раз высказывались. В ситуации, когда и так много тревог и напряжения в обществе, лучше не предлагать темы, которые под собой не имеют оснований для поддержки", - считает спикер Госдумы.
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В четверг депутат Госдумы Родион Букачаков ("Единая Россия") предложил штрафовать водителей на 500 рублей за превышение максимальной скорости в населенных пунктах более чем на 10 километров в час (но не более 20 километров в час). В пояснительной записке отмечалось, что законопроект разработан с целью уменьшения количества ДТП, которые возникают при превышении водителями скорости в населённых пунктах.
В пятницу также стало известно, что Букачаков отозвал свой законопроект - запись об этом появилась в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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