https://ria.ru/20210618/volodin-1737597237.html

Володин прокомментировал идею о снижении нештрафуемого порога скорости

Володин прокомментировал идею о снижении нештрафуемого порога скорости - РИА Новости, 18.06.2021

Володин прокомментировал идею о снижении нештрафуемого порога скорости

Снижение нештрафуемого порога скорости в населенных пунктах до 10 километров в час несет в себе увеличение коррупции и риск ошибок, и подобные законодательные... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T16:53

2021-06-18T16:53

2021-06-18T18:16

единая россия

авто

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Снижение нештрафуемого порога скорости в населенных пунктах до 10 километров в час несет в себе увеличение коррупции и риск ошибок, и подобные законодательные инициативы непонятны в условиях отсутствия их поддержки, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин."За последнее время звучал ряд инициатив от депутатов Госдумы, представителей правительства о снижении нештрафуемого порога скорости в населенных пунктах до 10 километров в час. Озвучиваемые инициативы, с одной стороны, недостаточно проработаны, несут в себе увеличение коррупции и ошибок при определении превышения скорости. С другой стороны, те, кто их инициирует, не учитывают негативного отношения к этому большинства депутатов Госдумы", - написал Володин в пятницу в своем Telegram-канале.В связи с этим, добавил он, "непонятно, для чего это все предлагается, если нет желающих поддержать эти инициативы"."Более того, публично об этом не раз высказывались. В ситуации, когда и так много тревог и напряжения в обществе, лучше не предлагать темы, которые под собой не имеют оснований для поддержки", - считает спикер Госдумы.В четверг депутат Госдумы Родион Букачаков ("Единая Россия") предложил штрафовать водителей на 500 рублей за превышение максимальной скорости в населенных пунктах более чем на 10 километров в час (но не более 20 километров в час). В пояснительной записке отмечалось, что законопроект разработан с целью уменьшения количества ДТП, которые возникают при превышении водителями скорости в населённых пунктах.В пятницу также стало известно, что Букачаков отозвал свой законопроект - запись об этом появилась в электронной базе данных нижней палаты парламента.

https://ria.ru/20210612/shtraf-1736718542.html

https://ria.ru/20210531/vozhdenie-1734860598.html

https://ria.ru/20210618/gibdd-1737604931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, авто, госдума рф, вячеслав володин, общество