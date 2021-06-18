Володин прокомментировал идею о снижении нештрафуемого порога скорости
16:53 18.06.2021 (обновлено: 18:16 18.06.2021)
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАвтомобили движутся на Третьем транспортном кольце в Москве
Володин заявил, что снижение нештрафуемого порога скорости приведет к коррупции и ошибкам
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Снижение нештрафуемого порога скорости в населенных пунктах до 10 километров в час несет в себе увеличение коррупции и риск ошибок, и подобные законодательные инициативы непонятны в условиях отсутствия их поддержки, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"За последнее время звучал ряд инициатив от депутатов Госдумы, представителей правительства о снижении нештрафуемого порога скорости в населенных пунктах до 10 километров в час. Озвучиваемые инициативы, с одной стороны, недостаточно проработаны, несут в себе увеличение коррупции и ошибок при определении превышения скорости. С другой стороны, те, кто их инициирует, не учитывают негативного отношения к этому большинства депутатов Госдумы", - написал Володин в пятницу в своем Telegram-канале.
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В связи с этим, добавил он, "непонятно, для чего это все предлагается, если нет желающих поддержать эти инициативы".
"Более того, публично об этом не раз высказывались. В ситуации, когда и так много тревог и напряжения в обществе, лучше не предлагать темы, которые под собой не имеют оснований для поддержки", - считает спикер Госдумы.
В четверг депутат Госдумы Родион Букачаков ("Единая Россия") предложил штрафовать водителей на 500 рублей за превышение максимальной скорости в населенных пунктах более чем на 10 километров в час (но не более 20 километров в час). В пояснительной записке отмечалось, что законопроект разработан с целью уменьшения количества ДТП, которые возникают при превышении водителями скорости в населённых пунктах.
В пятницу также стало известно, что Букачаков отозвал свой законопроект - запись об этом появилась в электронной базе данных нижней палаты парламента.