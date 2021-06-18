https://ria.ru/20210618/voda-1737517267.html

В Воронеже 300 тысяч человек остались без воды из-за аварии

В Воронеже 300 тысяч человек остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 18.06.2021

В Воронеже 300 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Новая авария на водопроводе опять оставила полностью без воды Железнодорожный и Левобережный районы Воронежа с населением более 300 тысяч человек, сообщил РИА... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T09:54

2021-06-18T09:54

2021-06-18T09:59

росводоканал

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ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Новая авария на водопроводе опять оставила полностью без воды Железнодорожный и Левобережный районы Воронежа с населением более 300 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.По данным "Росводоканала Воронеж", в 8.30 мск пятницы диспетчерская служба предприятия вновь зафиксировала резкое падение давления на контрольных точках Железнодорожного и Левобережного района.Утром в четверг из-за порыва магистрального водопровода диаметром 1000 миллиметров без воды осталась вся левобережная часть города - Левобережный район с населением 184,6 тысячи человек и Железнодорожный район с населением более 131 тысячи жителей. В результате проведенных переключений по трубопроводам водоснабжение было частично восстановлено - без воды оставались пять жилых домов.Кроме того, в результате порыва на магистральном водопроводе оказались подтоплены пять частных жилых домов и 12 участков. Шесть человек поселили в пункте временного размещения.Ремонтные работы по устранению произошедшей в четверг аварии продолжаются до сих пор.

https://ria.ru/20210617/voronezh-1737437975.html

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2021

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росводоканал, россия, воронеж, происшествия