В Воронеже 300 тысяч человек остались без воды из-за аварии
09:54 18.06.2021 (обновлено: 09:59 18.06.2021)
В Воронеже 300 тысяч человек остались без воды из-за аварии на водопроводе
ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Новая авария на водопроводе опять оставила полностью без воды Железнодорожный и Левобережный районы Воронежа с населением более 300 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.
По данным "Росводоканала Воронеж", в 8.30 мск пятницы диспетчерская служба предприятия вновь зафиксировала резкое падение давления на контрольных точках Железнодорожного и Левобережного района.
"На (улице) Урывского авария. Полностью левый берег без воды. Новая авария, это выяснилось буквально несколько минут назад", - сказал собеседник агентства.
Утром в четверг из-за порыва магистрального водопровода диаметром 1000 миллиметров без воды осталась вся левобережная часть города - Левобережный район с населением 184,6 тысячи человек и Железнодорожный район с населением более 131 тысячи жителей. В результате проведенных переключений по трубопроводам водоснабжение было частично восстановлено - без воды оставались пять жилых домов.
Кроме того, в результате порыва на магистральном водопроводе оказались подтоплены пять частных жилых домов и 12 участков. Шесть человек поселили в пункте временного размещения.
Ремонтные работы по устранению произошедшей в четверг аварии продолжаются до сих пор.
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