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ВКонтакте проведет онлайн-выпускной
ВКонтакте проведет онлайн-выпускной - РИА Новости, 18.06.2021
ВКонтакте проведет онлайн-выпускной
ВКонтакте проведет онлайн-праздник для российских выпускников. Их поздравят известные музыканты и блогеры. Зрители также смогут пообщаться со знаменитостями... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:09
2021-06-18T12:31
вконтакте
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. ВКонтакте проведет онлайн-праздник для российских выпускников. Их поздравят известные музыканты и блогеры. Зрители также смогут пообщаться со знаменитостями лично и выиграть призы. "Основной выпускной ВКонтакте" начнется 25 июня в 18:00. Трансляция события пройдет в сообществе "Официальные страницы ВКонтакте". Среди выступающих — SLAVA MARLOW, Филипп Киркоров, Rauf &amp; Faik, Mary Gu и другие исполнители.Гостей выпускного ждут конкурсы от Клипов ВКонтакте. В них также будут участвовать блогеры Даня Милохин и Артур Бабич. Выпускники получат шанс лично пообщаться со знаменитостями в групповых видеозвонках ВКонтакте. Так, своих фанатов во время праздника соберёт SLAVA MARLOW. Чтобы присоединиться к звонку, нужно выиграть в конкурсе. Вчерашние школьники также смогут выиграть технику Apple и подписку VK Combo.
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вконтакте

ВКонтакте проведет онлайн-выпускной

12:09 18.06.2021 (обновлено: 12:31 18.06.2021)
 
CC BY 3.0 / Forbes / Slava Marlow. Кадр из видео
Slava Marlow. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
CC BY 3.0 / Forbes /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. ВКонтакте проведет онлайн-праздник для российских выпускников. Их поздравят известные музыканты и блогеры. Зрители также смогут пообщаться со знаменитостями лично и выиграть призы.
"Основной выпускной ВКонтакте" начнется 25 июня в 18:00. Трансляция события пройдет в сообществе "Официальные страницы ВКонтакте". Среди выступающих — SLAVA MARLOW, Филипп Киркоров, Rauf & Faik, Mary Gu и другие исполнители.
Гостей выпускного ждут конкурсы от Клипов ВКонтакте. В них также будут участвовать блогеры Даня Милохин и Артур Бабич.
Зритель снимает на мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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Выпускники получат шанс лично пообщаться со знаменитостями в групповых видеозвонках ВКонтакте. Так, своих фанатов во время праздника соберёт SLAVA MARLOW. Чтобы присоединиться к звонку, нужно выиграть в конкурсе.
Вчерашние школьники также смогут выиграть технику Apple и подписку VK Combo.
 
ВКонтакте
 
 
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