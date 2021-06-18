https://ria.ru/20210618/vkontakte-1737541296.html

ВКонтакте проведет онлайн-выпускной

ВКонтакте проведет онлайн-выпускной - РИА Новости, 18.06.2021

ВКонтакте проведет онлайн-выпускной

ВКонтакте проведет онлайн-праздник для российских выпускников. Их поздравят известные музыканты и блогеры. Зрители также смогут пообщаться со знаменитостями... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:09

2021-06-18T12:09

2021-06-18T12:31

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. ВКонтакте проведет онлайн-праздник для российских выпускников. Их поздравят известные музыканты и блогеры. Зрители также смогут пообщаться со знаменитостями лично и выиграть призы. "Основной выпускной ВКонтакте" начнется 25 июня в 18:00. Трансляция события пройдет в сообществе "Официальные страницы ВКонтакте". Среди выступающих — SLAVA MARLOW, Филипп Киркоров, Rauf & Faik, Mary Gu и другие исполнители.Гостей выпускного ждут конкурсы от Клипов ВКонтакте. В них также будут участвовать блогеры Даня Милохин и Артур Бабич. Выпускники получат шанс лично пообщаться со знаменитостями в групповых видеозвонках ВКонтакте. Так, своих фанатов во время праздника соберёт SLAVA MARLOW. Чтобы присоединиться к звонку, нужно выиграть в конкурсе. Вчерашние школьники также смогут выиграть технику Apple и подписку VK Combo.

https://radiosputnik.ria.ru/20210615/vypusk-1737105202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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