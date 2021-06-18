https://ria.ru/20210618/vezd-1737625485.html

Жителям Китая и Лихтенштейна разрешили въезд в Россию

Жителям Китая и Лихтенштейна разрешили въезд в Россию - РИА Новости, 18.06.2021

Жителям Китая и Лихтенштейна разрешили въезд в Россию

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение о включении граждан Китая и граждан Лихтенштейна в перечень тех, кто может въезжать в РФ,... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T19:13

2021-06-18T19:13

2021-06-18T19:30

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

россия

лихтенштейн

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733815800_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_85dd9515fd8e8a77ffe107c62832a5b4.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение о включении граждан Китая и граждан Лихтенштейна в перечень тех, кто может въезжать в РФ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Оперативным штабом было принято решение, которое будет предложено утверждение председателю правительства о включении граждан Китайской Народной Республики и княжества Лихтенштейн, поскольку с ним нет авиационного сообщения, в перечень иностранных государств, граждане которых и лица, имеющие вид на жительство или иной документ, подтверждающий постоянное проживание в этих странах, могут въезжать в российскую Федерацию", - заявила Голикова в ходе брифинга.

россия

лихтенштейн

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, россия, лихтенштейн, китай