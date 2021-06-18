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Жителям Китая и Лихтенштейна разрешили въезд в Россию
Жителям Китая и Лихтенштейна разрешили въезд в Россию - РИА Новости, 18.06.2021
Жителям Китая и Лихтенштейна разрешили въезд в Россию
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение о включении граждан Китая и граждан Лихтенштейна в перечень тех, кто может въезжать в РФ,... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T19:13
2021-06-18T19:13
2021-06-18T19:30
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здоровье - общество
татьяна голикова
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лихтенштейн
китай
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение о включении граждан Китая и граждан Лихтенштейна в перечень тех, кто может въезжать в РФ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Оперативным штабом было принято решение, которое будет предложено утверждение председателю правительства о включении граждан Китайской Народной Республики и княжества Лихтенштейн, поскольку с ним нет авиационного сообщения, в перечень иностранных государств, граждане которых и лица, имеющие вид на жительство или иной документ, подтверждающий постоянное проживание в этих странах, могут въезжать в российскую Федерацию", - заявила Голикова в ходе брифинга.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, россия, лихтенштейн, китай
Жителям Китая и Лихтенштейна разрешили въезд в Россию
19:13 18.06.2021 (обновлено: 19:30 18.06.2021)
Оперштаб разрешил гражданам Китая и Лихтенштейна въезжать в Россию