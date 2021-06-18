https://ria.ru/20210618/vandaly-1737504008.html

В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России

В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России - РИА Новости, 18.06.2021

В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России

Двух девушек-подростков, подозреваемых в осквернении мемориала Герою России Олегу Пешкову в городе Арсеньеве Приморского края, поместили под домашний арест,... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T04:56

2021-06-18T04:56

2021-06-18T04:56

россия

олег пешков

константин мурахтин

владивосток

сирия

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Двух девушек-подростков, подозреваемых в осквернении мемориала Герою России Олегу Пешкову в городе Арсеньеве Приморского края, поместили под домашний арест, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.По версии следствия, в ночь на 14 июня 2021 года подозреваемые, распив спиртное, пошли гулять по городу. В сквере имени Героя России Олега Пешкова девушки осквернили мемориал и оборвали цветы на клумбе рядом с ним. На подростков возбудили дело по статье "вандализм, совершенный группой лиц". Следствие отмечало, что одна из подозреваемых ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу, ее дело рассматривается в суде.Самолет Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил. Пешкова, спускающегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом нападении, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.

https://ria.ru/20210310/ogon-1600686636.html

россия

владивосток

сирия

приморский край

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россия, олег пешков, константин мурахтин, владивосток, сирия, приморский край, происшествия