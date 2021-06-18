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В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России
В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России - РИА Новости, 18.06.2021
В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России
Двух девушек-подростков, подозреваемых в осквернении мемориала Герою России Олегу Пешкову в городе Арсеньеве Приморского края, поместили под домашний арест,... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T04:56
2021-06-18T04:56
россия
олег пешков
константин мурахтин
владивосток
сирия
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Двух девушек-подростков, подозреваемых в осквернении мемориала Герою России Олегу Пешкову в городе Арсеньеве Приморского края, поместили под домашний арест, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.По версии следствия, в ночь на 14 июня 2021 года подозреваемые, распив спиртное, пошли гулять по городу. В сквере имени Героя России Олега Пешкова девушки осквернили мемориал и оборвали цветы на клумбе рядом с ним. На подростков возбудили дело по статье "вандализм, совершенный группой лиц". Следствие отмечало, что одна из подозреваемых ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу, ее дело рассматривается в суде.Самолет Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил. Пешкова, спускающегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом нападении, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.
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россия
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сирия
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россия, олег пешков, константин мурахтин, владивосток, сирия, приморский край, происшествия
В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России
04:56 18.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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В Приморье избрали меру пресечения девушкам, осквернившим мемориал Героя России

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Двух девушек-подростков, подозреваемых в осквернении мемориала Герою России Олегу Пешкову в городе Арсеньеве Приморского края, поместили под домашний арест, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
По версии следствия, в ночь на 14 июня 2021 года подозреваемые, распив спиртное, пошли гулять по городу. В сквере имени Героя России Олега Пешкова девушки осквернили мемориал и оборвали цветы на клумбе рядом с ним. На подростков возбудили дело по статье "вандализм, совершенный группой лиц". Следствие отмечало, что одна из подозреваемых ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу, ее дело рассматривается в суде.
"(Избрана мера пресечения – ред.) домашний арест на два месяца", - сказал собеседник агентства.
Самолет Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил. Пешкова, спускающегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом нападении, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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РоссияОлег ПешковКонстантин МурахтинВладивостокСирияПриморский крайПроисшествия
 
 
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