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В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России
В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России - РИА Новости, 18.06.2021
В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России
Двух девушек-подростков, подозреваемых в осквернении мемориала Герою России Олегу Пешкову в городе Арсеньеве Приморского края, поместили под домашний арест,... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T04:56
2021-06-18T04:56
2021-06-18T04:56
россия
олег пешков
константин мурахтин
владивосток
сирия
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Двух девушек-подростков, подозреваемых в осквернении мемориала Герою России Олегу Пешкову в городе Арсеньеве Приморского края, поместили под домашний арест, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.По версии следствия, в ночь на 14 июня 2021 года подозреваемые, распив спиртное, пошли гулять по городу. В сквере имени Героя России Олега Пешкова девушки осквернили мемориал и оборвали цветы на клумбе рядом с ним. На подростков возбудили дело по статье "вандализм, совершенный группой лиц". Следствие отмечало, что одна из подозреваемых ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу, ее дело рассматривается в суде.Самолет Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил. Пешкова, спускающегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом нападении, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.
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россия, олег пешков, константин мурахтин, владивосток, сирия, приморский край, происшествия
В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России
В Приморье избрали меру пресечения девушкам, осквернившим мемориал Героя России