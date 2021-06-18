https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737628909.html

Голикова призвала решивших не прививаться от COVID-19 подумать еще раз

Голикова призвала решивших не прививаться от COVID-19 подумать еще раз - РИА Новости, 18.06.2021

Голикова призвала решивших не прививаться от COVID-19 подумать еще раз

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян, решивших не вакцинироваться от коронавируса, подумать ещё раз. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T19:31

2021-06-18T19:31

2021-06-18T19:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян, решивших не вакцинироваться от коронавируса, подумать ещё раз."Важно, чтобы все граждане, которые не принимают решение о вакцинации, озаботились тем, что рядом с ними другие, которые наоборот приняли решение вакцинироваться, а значит приняли решение защитить себя и своих близких. И здесь я очень прошу еще раз подумать о необходимости вакцинации", - сказала Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID-19.

https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737612703.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество