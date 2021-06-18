https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737628909.html
Голикова призвала решивших не прививаться от COVID-19 подумать еще раз
Голикова призвала решивших не прививаться от COVID-19 подумать еще раз - РИА Новости, 18.06.2021
Голикова призвала решивших не прививаться от COVID-19 подумать еще раз
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян, решивших не вакцинироваться от коронавируса, подумать ещё раз. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T19:31
2021-06-18T19:31
2021-06-18T19:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730010154_0:120:3292:1972_1920x0_80_0_0_d2a93ffcd148b21e87f83b75eaa26448.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян, решивших не вакцинироваться от коронавируса, подумать ещё раз."Важно, чтобы все граждане, которые не принимают решение о вакцинации, озаботились тем, что рядом с ними другие, которые наоборот приняли решение вакцинироваться, а значит приняли решение защитить себя и своих близких. И здесь я очень прошу еще раз подумать о необходимости вакцинации", - сказала Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID-19.
https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737612703.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730010154_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ddfc6c9bde48aa33b330d9444417fb41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
Голикова призвала решивших не прививаться от COVID-19 подумать еще раз
19:31 18.06.2021 (обновлено: 19:46 18.06.2021)
Вице-премьер Голикова призвала россиян, решивших не прививаться от COVID-19, подумать еще раз