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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737591077.html
Гинеколог оценила влияние прививки от COVID-19 на репродуктивное здоровье
Гинеколог оценила влияние прививки от COVID-19 на репродуктивное здоровье - РИА Новости, 18.06.2021
Гинеколог оценила влияние прививки от COVID-19 на репродуктивное здоровье
Вакцинация от коронавируса не влияет на репродуктивное здоровье, но доказано негативное влияние тяжелой коронавирусной инфекции, заявила замдиректора по научной РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T16:21
2021-06-18T18:55
распространение коронавируса
лейла адамян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса не влияет на репродуктивное здоровье, но доказано негативное влияние тяжелой коронавирусной инфекции, заявила замдиректора по научной работе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России, академик РАН Лейла Адамян.Она пояснила, что вирус не прямо попадает в органы репродуктивной системы, а негативное влияние происходит через системно-воспалительную реакцию. Это приводит к тому, что переболевшие COVID-19 женщины часто не могут выносить ребёнка, у них случаются преждевременные роды, а врачи зачастую вынуждены делать кесарево сечение, отметила Адамян.По ее словам, каждая женщина, планирующая ребёнка, должна привиться от коронавируса, чтобы защитить свое здоровье и здоровье своего будущего ребёнка.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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лейла адамян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Гинеколог оценила влияние прививки от COVID-19 на репродуктивное здоровье
16:21 18.06.2021 (обновлено: 18:55 18.06.2021)
 
© @ВШОУЗ/YouTubeГлавный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян на пресс-конференции ко Дню медицинского работника. Кадр видео
Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян на пресс-конференции ко Дню медицинского работника. Кадр видео
© @ВШОУЗ/YouTube

В Минздраве заявили, что вакцинация от COVID-19 не влияет не репродуктивное здоровье

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса не влияет на репродуктивное здоровье, но доказано негативное влияние тяжелой коронавирусной инфекции, заявила замдиректора по научной работе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России, академик РАН Лейла Адамян.

"Мы провели исследование, нет никакого влияния вакцинации на репродуктивное здоровье, зато доказано влияние тяжелой коронавирусной инфекции", - сказала Адамян на пресс-конференции.

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Вчера, 14:17Распространение коронавируса
Попова допустила введение обязательной вакцинации в новых регионах
Она пояснила, что вирус не прямо попадает в органы репродуктивной системы, а негативное влияние происходит через системно-воспалительную реакцию. Это приводит к тому, что переболевшие COVID-19 женщины часто не могут выносить ребёнка, у них случаются преждевременные роды, а врачи зачастую вынуждены делать кесарево сечение, отметила Адамян.
По ее словам, каждая женщина, планирующая ребёнка, должна привиться от коронавируса, чтобы защитить свое здоровье и здоровье своего будущего ребёнка.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаЛейла АдамянКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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