Гинеколог оценила влияние прививки от COVID-19 на репродуктивное здоровье
16:21 18.06.2021 (обновлено: 18:55 18.06.2021)
© @ВШОУЗ/YouTubeГлавный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян на пресс-конференции ко Дню медицинского работника. Кадр видео
В Минздраве заявили, что вакцинация от COVID-19 не влияет не репродуктивное здоровье
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса не влияет на репродуктивное здоровье, но доказано негативное влияние тяжелой коронавирусной инфекции, заявила замдиректора по научной работе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России, академик РАН Лейла Адамян.
"Мы провели исследование, нет никакого влияния вакцинации на репродуктивное здоровье, зато доказано влияние тяжелой коронавирусной инфекции", - сказала Адамян на пресс-конференции.
Она пояснила, что вирус не прямо попадает в органы репродуктивной системы, а негативное влияние происходит через системно-воспалительную реакцию. Это приводит к тому, что переболевшие COVID-19 женщины часто не могут выносить ребёнка, у них случаются преждевременные роды, а врачи зачастую вынуждены делать кесарево сечение, отметила Адамян.
По ее словам, каждая женщина, планирующая ребёнка, должна привиться от коронавируса, чтобы защитить свое здоровье и здоровье своего будущего ребёнка.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".