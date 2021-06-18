https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737591077.html

Гинеколог оценила влияние прививки от COVID-19 на репродуктивное здоровье

Гинеколог оценила влияние прививки от COVID-19 на репродуктивное здоровье - РИА Новости, 18.06.2021

Гинеколог оценила влияние прививки от COVID-19 на репродуктивное здоровье

Вакцинация от коронавируса не влияет на репродуктивное здоровье, но доказано негативное влияние тяжелой коронавирусной инфекции, заявила замдиректора по научной РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T16:21

2021-06-18T16:21

2021-06-18T18:55

распространение коронавируса

лейла адамян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса не влияет на репродуктивное здоровье, но доказано негативное влияние тяжелой коронавирусной инфекции, заявила замдиректора по научной работе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России, академик РАН Лейла Адамян.Она пояснила, что вирус не прямо попадает в органы репродуктивной системы, а негативное влияние происходит через системно-воспалительную реакцию. Это приводит к тому, что переболевшие COVID-19 женщины часто не могут выносить ребёнка, у них случаются преждевременные роды, а врачи зачастую вынуждены делать кесарево сечение, отметила Адамян.По ее словам, каждая женщина, планирующая ребёнка, должна привиться от коронавируса, чтобы защитить свое здоровье и здоровье своего будущего ребёнка.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737568116.html

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лейла адамян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество