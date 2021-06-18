https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737506895.html

В Томске рекомендовали давать отгулы прививающимся от COVID-19 работникам

В Томске рекомендовали давать отгулы прививающимся от COVID-19 работникам - РИА Новости, 18.06.2021

В Томске рекомендовали давать отгулы прививающимся от COVID-19 работникам

Работодателям Томской области рекомендовано давать отгулы работникам для вакцинации от коронавируса, сообщает в пятницу обладминистрация. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T07:32

2021-06-18T07:32

2021-06-18T07:32

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НОВОСИБИРСК, 18 июн - РИА Новости. Работодателям Томской области рекомендовано давать отгулы работникам для вакцинации от коронавируса, сообщает в пятницу обладминистрация.Власти пояснили, что такое решение приняла областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, в которую входят руководители администрации Томской области, профсоюзов и крупнейших объединений работодателей региона."Я убежден, что проще дать один день работнику на вакцинацию, чем закрыть все предприятия на месяц на карантин. При этом руководитель должен демонстрировать личную заинтересованность в вакцинации и убедить в этом своих работников", - сказал замгубернатора Сергей Ильиных, слова которого приводятся в сообщении.На сегодня в Томской области препаратом "Гам-КОВИД-Вак" привито почти 110 тысяч жителей региона, "ЭпиВакКорона" – около 14 тысяч, "КовиВак" – около 700.

https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737506753.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, сергей ильиных, новосибирск, томская область, общество