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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737506895.html
В Томске рекомендовали давать отгулы прививающимся от COVID-19 работникам
В Томске рекомендовали давать отгулы прививающимся от COVID-19 работникам - РИА Новости, 18.06.2021
В Томске рекомендовали давать отгулы прививающимся от COVID-19 работникам
Работодателям Томской области рекомендовано давать отгулы работникам для вакцинации от коронавируса, сообщает в пятницу обладминистрация. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T07:32
2021-06-18T07:32
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НОВОСИБИРСК, 18 июн - РИА Новости. Работодателям Томской области рекомендовано давать отгулы работникам для вакцинации от коронавируса, сообщает в пятницу обладминистрация.Власти пояснили, что такое решение приняла областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, в которую входят руководители администрации Томской области, профсоюзов и крупнейших объединений работодателей региона."Я убежден, что проще дать один день работнику на вакцинацию, чем закрыть все предприятия на месяц на карантин. При этом руководитель должен демонстрировать личную заинтересованность в вакцинации и убедить в этом своих работников", - сказал замгубернатора Сергей Ильиных, слова которого приводятся в сообщении.На сегодня в Томской области препаратом "Гам-КОВИД-Вак" привито почти 110 тысяч жителей региона, "ЭпиВакКорона" – около 14 тысяч, "КовиВак" – около 700.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, сергей ильиных, новосибирск, томская область, общество
В Томске рекомендовали давать отгулы прививающимся от COVID-19 работникам
07:32 18.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Томским работодателям рекомендовали давать отгулы вакцинирующимся от COVID-19

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 18 июн - РИА Новости. Работодателям Томской области рекомендовано давать отгулы работникам для вакцинации от коронавируса, сообщает в пятницу обладминистрация.
Власти пояснили, что такое решение приняла областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, в которую входят руководители администрации Томской области, профсоюзов и крупнейших объединений работодателей региона.
"Трехсторонняя комиссия поручила департаменту труда и занятости населения Томской области разработать рекомендации по внесению изменений в коллективные договоры в части предоставления по одному отгулу с сохранением заработной платы в день получения первого и второго компонента вакцины", - говорится в сообщении.
"Я убежден, что проще дать один день работнику на вакцинацию, чем закрыть все предприятия на месяц на карантин. При этом руководитель должен демонстрировать личную заинтересованность в вакцинации и убедить в этом своих работников", - сказал замгубернатора Сергей Ильиных, слова которого приводятся в сообщении.
На сегодня в Томской области препаратом "Гам-КОВИД-Вак" привито почти 110 тысяч жителей региона, "ЭпиВакКорона" – около 14 тысяч, "КовиВак" – около 700.
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