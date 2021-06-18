В Томске рекомендовали давать отгулы прививающимся от COVID-19 работникам
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя
Томским работодателям рекомендовали давать отгулы вакцинирующимся от COVID-19
НОВОСИБИРСК, 18 июн - РИА Новости. Работодателям Томской области рекомендовано давать отгулы работникам для вакцинации от коронавируса, сообщает в пятницу обладминистрация.
Власти пояснили, что такое решение приняла областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, в которую входят руководители администрации Томской области, профсоюзов и крупнейших объединений работодателей региона.
"Трехсторонняя комиссия поручила департаменту труда и занятости населения Томской области разработать рекомендации по внесению изменений в коллективные договоры в части предоставления по одному отгулу с сохранением заработной платы в день получения первого и второго компонента вакцины", - говорится в сообщении.
"Я убежден, что проще дать один день работнику на вакцинацию, чем закрыть все предприятия на месяц на карантин. При этом руководитель должен демонстрировать личную заинтересованность в вакцинации и убедить в этом своих работников", - сказал замгубернатора Сергей Ильиных, слова которого приводятся в сообщении.
На сегодня в Томской области препаратом "Гам-КОВИД-Вак" привито почти 110 тысяч жителей региона, "ЭпиВакКорона" – около 14 тысяч, "КовиВак" – около 700.