https://ria.ru/20210618/ukraina-1737645299.html
В отеле под Житомиром выявили и прекратили показ российских телеканалов
В отеле под Житомиром выявили и прекратили показ российских телеканалов - РИА Новости, 18.06.2021
В отеле под Житомиром выявили и прекратили показ российских телеканалов
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обнаружил трансляцию российских каналов в гостинично-ресторанном комплексе возле Житомира и... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T21:53
2021-06-18T21:53
2021-06-18T21:53
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КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обнаружил трансляцию российских каналов в гостинично-ресторанном комплексе возле Житомира и прекратил её, сообщила пресс-служба регулятора в пятницу."В Житомирской области прекращена ретрансляция каналов, показ которых ограничен в Украине. Пятнадцатого июня была обнаружена в одном из гостинично-ресторанных комплексов ретрансляция телеканалов "Россия 24", "Первый канал. Всемирная сеть", "НТВ Мир", "ТНТ", "РТР-Планета" и других… По состоянию на 18 июня иностранные программы, распространение которых противоречит украинскому законодательству, были изъяты из перечня доступных для просмотра", - говорится в сообщении на сайте Нацсовета.Отмечается, что распространение программ на вышеуказанных телеканалах ограничено на территории Украины, а их содержание не отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и украинского законодательства."После изучения общего перечня телеканалов, которые могут просматривать клиенты заведения, сотрудниками правоохранительных органов и представителем Национального совета в Житомирской области была проведена разъяснительная беседа с руководством комплекса", - добавили в регуляторе.На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.
https://ria.ru/20200521/1571777590.html
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россия, житомирская область, украина, в мире
В отеле под Житомиром выявили и прекратили показ российских телеканалов
Власти Украины выявили и прекратили показ российских телеканалов в отеле под Житомиром
КИЕВ, 18 июн – РИА Новости.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины
обнаружил трансляцию российских каналов в гостинично-ресторанном комплексе возле Житомира
и прекратил её, сообщила пресс-служба регулятора в пятницу.
"В Житомирской области прекращена ретрансляция каналов, показ которых ограничен в Украине. Пятнадцатого июня была обнаружена в одном из гостинично-ресторанных комплексов ретрансляция телеканалов "Россия 24", "Первый канал. Всемирная сеть", "НТВ Мир", "ТНТ", "РТР-Планета" и других… По состоянию на 18 июня иностранные программы, распространение которых противоречит украинскому законодательству, были изъяты из перечня доступных для просмотра", - говорится в сообщении на сайте Нацсовета.
Отмечается, что распространение программ на вышеуказанных телеканалах ограничено на территории Украины, а их содержание не отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и украинского законодательства.
"После изучения общего перечня телеканалов, которые могут просматривать клиенты заведения, сотрудниками правоохранительных органов и представителем Национального совета в Житомирской области была проведена разъяснительная беседа с руководством комплекса", - добавили в регуляторе.
На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России
эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева
как наступление на свободу СМИ.