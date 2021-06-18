Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210618/ukraina-1737645299.html
В отеле под Житомиром выявили и прекратили показ российских телеканалов
В отеле под Житомиром выявили и прекратили показ российских телеканалов - РИА Новости, 18.06.2021
В отеле под Житомиром выявили и прекратили показ российских телеканалов
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обнаружил трансляцию российских каналов в гостинично-ресторанном комплексе возле Житомира и... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T21:53
2021-06-18T21:53
россия
житомирская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/75795/25/757952598_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_c0d3f08cd3400166531f8456bea10629.jpg
КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обнаружил трансляцию российских каналов в гостинично-ресторанном комплексе возле Житомира и прекратил её, сообщила пресс-служба регулятора в пятницу."В Житомирской области прекращена ретрансляция каналов, показ которых ограничен в Украине. Пятнадцатого июня была обнаружена в одном из гостинично-ресторанных комплексов ретрансляция телеканалов "Россия 24", "Первый канал. Всемирная сеть", "НТВ Мир", "ТНТ", "РТР-Планета" и других… По состоянию на 18 июня иностранные программы, распространение которых противоречит украинскому законодательству, были изъяты из перечня доступных для просмотра", - говорится в сообщении на сайте Нацсовета.Отмечается, что распространение программ на вышеуказанных телеканалах ограничено на территории Украины, а их содержание не отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и украинского законодательства."После изучения общего перечня телеканалов, которые могут просматривать клиенты заведения, сотрудниками правоохранительных органов и представителем Национального совета в Житомирской области была проведена разъяснительная беседа с руководством комплекса", - добавили в регуляторе.На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.
https://ria.ru/20200521/1571777590.html
https://ria.ru/20210618/latviya-1737603540.html
россия
житомирская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/75795/25/757952598_264:0:4488:3168_1920x0_80_0_0_eee131d7f8b132c77628a398a1f0c53a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, житомирская область, украина, в мире
В отеле под Житомиром выявили и прекратили показ российских телеканалов
21:53 18.06.2021
 
© Fotolia / Karelin Dmitriy Телевидение
Телевидение - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Fotolia / Karelin Dmitriy

Власти Украины выявили и прекратили показ российских телеканалов в отеле под Житомиром

Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обнаружил трансляцию российских каналов в гостинично-ресторанном комплексе возле Житомира и прекратил её, сообщила пресс-служба регулятора в пятницу.
"В Житомирской области прекращена ретрансляция каналов, показ которых ограничен в Украине. Пятнадцатого июня была обнаружена в одном из гостинично-ресторанных комплексов ретрансляция телеканалов "Россия 24", "Первый канал. Всемирная сеть", "НТВ Мир", "ТНТ", "РТР-Планета" и других… По состоянию на 18 июня иностранные программы, распространение которых противоречит украинскому законодательству, были изъяты из перечня доступных для просмотра", - говорится в сообщении на сайте Нацсовета.
Пульт дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 21.05.2020
21 мая 2020, 12:44
Нацсовет Украины проверит канал "1+1" из-за показа карты страны без Крыма
Отмечается, что распространение программ на вышеуказанных телеканалах ограничено на территории Украины, а их содержание не отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и украинского законодательства.
"После изучения общего перечня телеканалов, которые могут просматривать клиенты заведения, сотрудниками правоохранительных органов и представителем Национального совета в Житомирской области была проведена разъяснительная беседа с руководством комплекса", - добавили в регуляторе.
На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.
Цифровое телевидение - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
Вчера, 17:23
Латвийское телевидение закроет вещание на русском языке
 
РоссияЖитомирская областьУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:21Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
09:18Россияне назвали желаемый уровень зарплаты в 2021 году
09:14Московские власти планируют развернуть до 24 тысяч коек для COVID-больных
09:11Эксперты выявили в даркнете продажу поддельных сертификатов о вакцинации
09:08Гинцбург назвал плюсы ревакцинации "Спутником Лайт"
09:01Стали известны подробности о погибших при крушении самолета в Кузбассе
09:00Черные дыры и темная материя: российские физики обсудили новую гипотезу
08:57Иммунолог Болибок оценил шансы умереть без прививки от COVID-19
08:46Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен
08:41В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
08:38Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
08:35Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
08:31Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора
08:27Стали известны подробности жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:22При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
08:17Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
08:14Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой
08:14Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
08:13Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:08Кандидат в президенты Ирана поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах
Лента новостейМолния