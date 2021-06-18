https://ria.ru/20210618/ukraina-1737638948.html

СМИ сообщили о приостановке американской военной помощи Украине

СМИ сообщили о приостановке американской военной помощи Украине - РИА Новости, 19.06.2021

СМИ сообщили о приостановке американской военной помощи Украине

Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до 100 миллионов долларов, сообщило издание Politico. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-18T20:37

2021-06-18T20:37

2021-06-19T06:35

пентагон

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джо байден

владимир путин

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до 100 миллионов долларов, сообщило издание Politico.Решение о его отправке американский Совет национальной безопасности принял на фоне учений российской армии у западных границ страны. Над пакетом работали сотрудники госдепартамента и Пентагона, сообщает издание.Приостановить помощь решили после объявления Москвы об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов в Женеве, сообщают источники издания.Один из них сообщил, что вооружения, в том числе летальные, можно быстро отправить Украине, если позиция Вашингтона изменится.Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли в Женеве на вилле Ла Гранж в среду. Они длились четыре с половиной часа включая перерыв. После этого лидеры двух стран провели пресс-конференции.По итогам саммита президент России заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

https://ria.ru/20210618/pobeda-1737542905.html

https://ria.ru/20210618/konfederatsiya-1737634616.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пентагон, россия, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире