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СМИ сообщили о приостановке американской военной помощи Украине
СМИ сообщили о приостановке американской военной помощи Украине - РИА Новости, 19.06.2021
СМИ сообщили о приостановке американской военной помощи Украине
Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до 100 миллионов долларов, сообщило издание Politico. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-18T20:37
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пентагон
россия
джо байден
владимир путин
сша
украина
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до 100 миллионов долларов, сообщило издание Politico.Решение о его отправке американский Совет национальной безопасности принял на фоне учений российской армии у западных границ страны. Над пакетом работали сотрудники госдепартамента и Пентагона, сообщает издание.Приостановить помощь решили после объявления Москвы об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов в Женеве, сообщают источники издания.Один из них сообщил, что вооружения, в том числе летальные, можно быстро отправить Украине, если позиция Вашингтона изменится.Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли в Женеве на вилле Ла Гранж в среду. Они длились четыре с половиной часа включая перерыв. После этого лидеры двух стран провели пресс-конференции.По итогам саммита президент России заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
https://ria.ru/20210618/pobeda-1737542905.html
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пентагон, россия, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире
СМИ сообщили о приостановке американской военной помощи Украине
20:37 18.06.2021 (обновлено: 06:35 19.06.2021)
 
© Фото : ВСУУчения украинских военных на границе с Крымом
Учения украинских военных на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Фото : ВСУ

Politico: США временно приостановили пакет военной помощи Украине

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до 100 миллионов долларов, сообщило издание Politico.
Решение о его отправке американский Совет национальной безопасности принял на фоне учений российской армии у западных границ страны. Над пакетом работали сотрудники госдепартамента и Пентагона, сообщает издание.
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Приостановить помощь решили после объявления Москвы об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов в Женеве, сообщают источники издания.
Один из них сообщил, что вооружения, в том числе летальные, можно быстро отправить Украине, если позиция Вашингтона изменится.
Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли в Женеве на вилле Ла Гранж в среду. Они длились четыре с половиной часа включая перерыв. После этого лидеры двух стран провели пресс-конференции.
По итогам саммита президент России заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
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